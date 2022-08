Verotec und Innolation erhalten erneut Ohris Zertifikat

Auszeichnung

Alle Teilnehmer der Übergabefeier vor dem Empfangsportal der Innolation. Von links: Daniel Winter (Innolation), Udo Nagy (Innolation), Stefan Jurock (Verotec), Gerhard Datismann (Verotec), Anne Mayer (Verotec), Hans-Georg Niedermeyer (Gewerbeaufsichtsamt), Hermann Hintner (Gewerbeaufsichtsamt, Dezernat für überwachungsbedürftige Anlagen), Daniel Schmitt (Innolation), Peter Engelniederhammer (Innolation), Jan Nissen (Sto). Foto: Sto Group

Im Juli überreichten Vertreter des Gewerbeaufsichtsamtes an Verotec und Innolation erneut Zertifikate für das Ohris-Managementsystem für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit im Unternehmen. Warum diese Zertifizierung bedeutsam ist und wie die Übergabe ablief.

„Heute ist ein guter Tag für den Arbeitsschutz“ beginnt Hermann Hintner vom Gewerbeaufsichtsamt Augsburg die Bekanntgabe der Ohris-Re-Zertifizierung für Verotec und Innolation. Amtsleiter Hans-Georg Niedermeyer übergab die Zertifikate an die Ohris Managementbeauftragten Udo Nagy (Innolation) und Anne Mayer (Verotec).

Ein nachweislich guter Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit sind Indikatoren für Arbeitgeberattraktivität. Der offizielle Nachweis und die Nachvollziehbarkeit durch das Managementsystem Ohris stärkt das Vertrauen der Mitarbeitenden und zeigt, dass die Unternehmen an einer gesunden Belegschaft interessiert sind. Gerhard Datismann (Betriebsleiter Verotec) und Daniel Schmitt (Geschäftsführer Innolation) bedankten sich bei den Mitarbeitenden, die sich der Umsetzung der Ohris-Vorgaben angenommen haben.

„Wir wollen den Weg weiter beschreiten, denn es motiviert die Mitarbeiter, wenn sie in den Prozessen mitgenommen werden und sich am Ende an ihrem Arbeitsplatz sicher fühlen können“, lautet der gemeinsame Leitspruch der Firmen. Der Tag der Zertifikatsübergabe war von den beiden Unternehmen gestaltet worden. Die beiden Vertreter des Gewerbeaufsichtsamts konnten sich in jeweiligen Werksführungen bei Verotec und Innolation von den Abläufen überzeugen und bekamen ein Bild von den Produktionsprozessen und Anwendungsmöglichkeiten der Produkte.

Erneuerung des Zertifikates alle drei Jahre nötig

Jan Nissen nahm als Vertreter der Sto den Dank für die konzernseitige Unterstützung entgegen. Er unterstrich die Aktivitäten der Sto-Unternehmen, sich im Bereich Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz zu engagieren und gratulierte den beiden Tochterunternehmen zur erfolgreichen Rezertifizierung. Am Ohris-Management-System angeschlossene Unternehmen müssen sich alle 3 Jahre einem erneuten Audit durch die Vertreter des Gewerbeaufsichtsamts stellen.