Same Deutz-Fahr stellt neue Vertriebsleitung Nord vor

Zum 1. Januar 2021 hat Landtechnikspezialist Jens Schroers die Vertriebsleitung Nord bei der Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH (SDF) mit Standort in Lauingen übernommen. Der 48-jährige will in dieser Vertriebsregion das Händlernetz weiter ausbauen und die Marktanteile für SDF steigern. In der Landtechnik-Szene ist Jens Schroers gut bekannt. In den vergangenen 15 Jahren war er bereits in verantwortlichen Positionen bei der CNH Industrial Deutschland GmbH tätig.

„Mit Jens Schroers haben wir einen absoluten Top-Mann gewinnen können, der bestens vernetzt ist und sich in der Szene so gut auskennt wie kaum ein anderer. Er kann für uns wichtige Impulse setzen und genau darauf freuen wir uns“, sagt Vincenzo Cetani, Direktor Vertrieb und Marketing bei der Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH. Deutz-Fahr steht für technologische Spitzenleistungen ,Made in Germany‘. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin mir sicher, dass wir mit den jüngst vorgestellten Innovationen gerade auch in Norddeutschland enorm punkten können“, erklärt Jens Schroers zu seiner neuen Position.

SDF mit Hauptsitz in Treviglio (Bergamo, Italien), ist einer der weltweit führender Hersteller von Traktoren, Mähdreschern, Erntemaschinen und Motoren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Deutz-Fahr, SAME, Lamborghini, Hürlimann und Grégoire. Die Sparte Traktoren deckt einen Leistungsbereich von 39 bis 336 PS ab, die Erntemaschinen reichen bis 395 PS.

SDF verfügt über acht Produktionsstandorte – einer davon in Lauingen im Landkreis Dillingen – , zwölf Handelsfilialen, zwei Joint Ventures, 155 Importeure und mehr als 3.100 Vertragshändler weltweit und beschäftigt über 3.800 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,268 Milliarden Euro und ein EBITDA von 8,7 Prozent.