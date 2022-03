Regionale Bäckerhandwerk im Donautal startet neue Kampagne

Regionale Lebensmittel erfahren immer mehr Nachfrage und Aufmerksamkeit. Dies bestätigte sich nochmals im vergangenen Jahr im Projekt „Regionale Identität“, das zum Ziel die Stärkung regionaler Produkte und deren Produzenten hat. Im Projekt sind mittlerweile etwa 45 Betriebe der Lebensmittelwirtschaft aktiv dabei, darunter auch eine ganze Reihe Bäcker.

Handwerk soll Verbrauchern nahe gebracht werden

Mit diesen möchte Donautal-Aktiv mit der Regionalmarketing Günzburg in diesem Jahr eine Bäckerkampagne umsetzen, um so den Verbrauchern die Hintergründe und die regionalen Besonderheiten in diesem Handwerk näherzubringen. Bei einem ersten Treffen mit allen interessierten Bäckern wurde der Rahmen eines Zusammenwirkens bezüglich der Kampagne festgelegt. Die Kampagne soll beispielsweise dem Endkunden ausgewählte Produkte des jeweiligen Betriebes präsentieren und den Weg vom regionalen Rohstoff hin zur fertigen kulinarischen Köstlichkeit aufzeigen.

Regionale Genusswochen

Um dies zu erreichen, werden verschiedene Marketinginitiativen sowie Maßnahmen in der Produktentwicklung ergriffen. Konkret fließen die Ergebnisse der Bäckerkampagne im Rahmen der diesjährigen vom Projekt initiierten „Regionalen Genusswochen“ ein. Diese finden in der Region rund um die Donau in Schwaben vom 25. September bis 09. Oktober statt. Die Genusswochen ermöglichen den direkten Kontakt der lokalen Bevölkerung zu Produzenten, indem diese sowie das Projekt selbst verschiedene Aktionen und Events anbieten. Somit heißt es auch in diesem Jahr wieder ganz nach dem Projektmotto #WirmachenGenuss, die hohe Relevanz der Stärkung regionaler Produkte zu vermitteln und voranzutreiben.