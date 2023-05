BSH in Dillingen spendet 24.500 Euro an gemeinnützige Einrichtungen

Für den guten Zweck

Der BSH Standort in Dillingen von oben. Foto: BSH Hausgeräte GmbH

Standortleiter Claus Köther der BSH Dillingen übergibt Spendengelder an gemeinnützige Organisationen aus der Region. Sieben Einrichtungen können sich nun über die Spendengelder freuen.

Am 27.04.2023 übergab Claus Köther die Spendengelder an sieben gemeinnützige Organisationen in einem feierlichen Rahmen. Die Spende setzt sich aus verschiedenen Quellen zusammen. Zum einen aus Spenden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während des Familientages 2022 gesammelt wurden. Zum anderen aus Preisgeldern verschiedener Auszeichnungen, unter anderem dem Bayerischen Energiepreis.

Gemeinnütziges Engagement

„Als einer der Arbeitgeber der Region freuen wir uns sehr darüber, soziale und umweltschutzbezogene Einrichtungen im direkten Umfeld des Standorts unterstützen zu können. Das ist eine wahre Herzensangelegenheit für uns“, sagt Claus Köther, Standortleiter der BSH in Dillingen. Die BSH unterstützt standortübergreifend soziale Einrichtungen vor Ort. Dabei stehen vor allem CSR-Schwerpunkte aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Hygiene im Mittelpunkt.

Daniel Waldmüller, Christian Öxler, Verena Haller, Sabine Schmidt, Reinhold Wilhelm, Gerhard Kestner, Anneliese Menz, Claus Köther, Rosmarie Schweyer, Wolfgang Losleben, Ingrid Eggenmueller, Alois Kleebaur, Thomas Reuter, Eberhard Wirbka, Janet Wolke

Diese Organisationen durften sich über einen Spendencheck freuen:

Glühwürmchen e.V. Tapfheim (Der Verein unterstützt krebs-, schwerst-, und chronisch kranke Kinder und deren Familien)

Kinderschutzbund Dillingen e.V (Der Verein stärkt Kinder und Jugendliche bei der Entfaltung ihrer Fähigkeiten, Angebote für eine lebenswerte Zukunft)

Dillinger Tafel (250 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Dillingen engagieren sich dafür, Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen)

Tagesstätte der Caritas (Anlaufstelle für Arbeitnehmende, die z.B. nach längerer Erkrankung einen Arbeitsversuch starten können, indem sie dort eine Tagesstruktur erhalten und mitarbeiten)

Kinderprojekt Kiasu der Suchtfachambulanz Dillingen (Das Projekt unterstützt Kinder von suchtkranken Elternteilen)

Sozialpsychiatrischer Dienst der Caritas (SpDi) (Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Belastungen und Erkrankungen, z.B. zur Stabilisierung, bis ein Therapieplatz gefunden wurde)

Umweltstation mooseum Bächingen (Bildungseinrichtung für Naturschutz, Energie, Klimaschutz)