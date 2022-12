M-net und Miecom bauen Glasfasernetz in Lutzingen aus

Glasfasernetz

Von hinten links: Sandra Stiedl (M-net), Jürgen Schuster (Corwese GmbH). Von vorne links: Tobias Mießl (miecom), Bürgermeister Christian Weber. Foto: M-net

Der Glasfaseranbieter M-net errichtet gemeinsam mit dem Netzbetreiber Miecom-Netzservice ein Glasfasernetz in Lutzingen. Ein Ausblick auf das Projekt und die Vorteile für die Gemeinde.

Die Gemeinde Lutzingen, miecom und M-net haben einen entsprechenden Kooperationsvertrag abgeschlossen. Durch die Erschließung mit Glasfaserleitungen bis in die Wohnungen und Büros erhalten Bewohner und ansässige Unternehmen zukünftig Bandbreiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Das Ausbauprojekt in Lutzingen ist das erste seiner Art im Landkreis Dillingen, das mit Mitteln der Bayerischen Gigabitrichtlinie gefördert wird. Mit der Vertragsunterzeichnung ist die Grundlage für den weiteren FTTH-Glasfaserausbau im Ort geschaffen: In der Zukunft werden über 370 Gebäude mit Glasfaserleitungen erschlossen. Dafür wird die Firma miecom neue Glasfaserkabel über eine Tiefbaulänge von insgesamt 14 Kilometern verlegen. Bei dem sogenannten FTTH-Ausbau (Fiber-to-the-Home) wird auf die Verwendung von Kupferkabeln verzichtet und eine durchgängige Infrastruktur aus Glasfaser errichtet.

Fortführung des Glasfaser-Ausbaus

Die Bauarbeiten für den FTTH-Ausbau starten im ersten Quartal 2023 und werden rund zwölf Monate in Anspruch nehmen. Seit 2011 haben miecom und M-net die digitale Infrastruktur in Lutzingen im Rahmen mehrerer Glasfaser-Ausbauprojekte erweitert und verbessert. „Der jetzt vereinbarte FTTH-Ausbau stellt die letzte Ausbaustufe dar und schafft technologisch die Grundlage für perspektivisch immer schnellere Internetanschlüsse. Wir freuen uns sehr, die über ein Jahrzehnt anhaltende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lutzingen fortzuführen“, sagt Tobias Miessl von miecom.

Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Gemeinde

„Mit dem FTTH-Ausbau sind Bürger wie Unternehmen in Lutzingen für die digitale Zukunft gewappnet. Denn im Gegensatz zu allen kupferbasierten Anschlusstechnologien meistert ein reiner Glasfaseranschluss auch langfristig die Anforderungen, die mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft auf uns alle zukommen“, sagt M-net Regionalmanagerin Sandra Stiedl. Bürgermeister Christian Weber ergänzt: „Der Glasfaserausbau ist ein wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge und damit auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde. Umso mehr freuen wir uns, dass wir zwei starke regionale Partner dafür gewinnen konnten, um Lutzingen und Unterliezheim mit einem neuen Hochgeschwindigkeitsnetz als Lebens- und Wirtschaftsraum für die Zukunft zu stärken.“