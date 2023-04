Stadtwerke Augsburg und M-net kündigen Glasfaserausbau bei 200 Gebäuden an

Infrastruktur

Die Stadt Augsburg, die Stadtwerke Augsburg und M-Net versprechen leistungsfähiges Internet für 1.400 neue Haushalte in 2023. Foto: swa

Die Stadtwerke Augsburg und ihre Telekommunikationstochter M-net haben im vergangenen Jahr über 200 Gebäude an ihr Glasfasernetz angeschlossen. Die gleiche Anzahl soll auch in 2023 erneut erreicht werden. Davon sollen rund 1.400 Haushalte in den neu erschlossenen Objekten profitieren. 2020 begannen die swa und M-net mit der zweiten Stufe des Glasfaserausbaus in Augsburg. Im Rahmen davon sollen nun bis 2027 weitere 16.000 Wohneinheiten hinzukommen. Mit erfolgreichem Abschluss dieser Projektphase würden dann also über 37.000 Wohn- und Büroeinheiten in Augsburg über Glasfaseranschlüsse mit Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde verfügen.

200 weitere Gebäude schließen swa und M-net in diesem Jahr an das Augsburger Glasfasernetz an. Foto: swa / Thomas Hosemann

Welche Haushalte kommen 2023 ans Augsburger Glasfasernetz?

Im Jahr 2022 wurden neue Glasfaserleitungen über eine Länge von knapp 60 Kilometer in der Innenstadt, im Bismarckviertel und im Hochfeld verlegt. Die Bauarbeiten in diesen Stadtvierteln werden 2023 fortgesetzt. Darüber hinaus beginnen nun auch die Erschließungsarbeiten in Pfersee, Oberhausen und im Antonsviertel. „Wir liegen im Plan und kommen mit dem Ausbau gut voran“, erklärt swa Geschäftsführer Alfred Müllner. „Mehr denn je ist der Glasfaserausbau heute auch eine Frage der kommunalen Daseinsvorsorge. Es geht also nicht nur darum, ein bisschen schneller surfen zu können, sondern die Infrastruktur und Immobilien unserer Stadt zukunftssicher zu machen“, so Müllner. Nach dem Aufbau des passiven Glasfasernetzes durch die swa übernimmt Glasfaseranbieter M-net die Installation der aktiven Netztechnik und den Netzbetrieb.

Was macht den Ausbau der Glasfasertechnik so wichtig?

Grundsätzlich wird mit Glasfasern eine Infrastruktur für leistungsfähige Internetanschlüsse geschaffen. Konkret bedeutet dies unter anderem schnellere Up- und Downloads, Surfen ohne Wartezeiten beim Seitenaufbau oder unterbrechungsfreies Videostreaming. Glasfaseranschlüsse bieten Datenübertragungsgeschwindigkeiten, welche sich für datenintensive Anwendungen eignen. Dazu zählen unter anderem auch Online-Gaming, das Speichern und Abrufen von Daten in einer Cloud oder die Nutzung des Anschlusses im Home-Office. Sie seien unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen und gelten wegen ihrer Langlebigkeit und Effizienz als besonders nachhaltig.