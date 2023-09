Mehr reparieren, länger nutzen: BSH verlängert Ersatzteilverfügbarkeit

Nachhaltigkeit

BSH verlängert die Verfügbarkeit ihrer Ersatzteile. Foto: BSH

Um die Langlebigkeit ihrer Produkte zu erhöhen, verlängert das Unternehmen mit Standort in Dillingen die Verfügbarkeit ihrer Ersatzteile auf bis zu 15 Jahre. So können Konsumenten durch eine längere Produktnutzung Ressourcen schonen. So sieht die Reparatur-Strategie von BSH außerdem aus.