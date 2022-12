BSH beruft zwei neue Mitglieder in die Geschäftsführung

Personalie

Dr. Alexander Dony wird als Chief Sales & Marketing Officer die Regionen Greater China und Nordamerika, das Marketing und die Produktmarken der BSH sowie den Bereich Kleingeräte verantworten. Als Chief Sales & Service Officer verantwortet Rudolf Klötscher dagegen künftig die Regionen Emerging Markets und Europa sowie den Kundendienst.

Beide folgen auf Matthias Ginthum, Chief Markets Officer, der sich nach zehn Jahren in der Geschäftsführung entschieden hat, zum 31. März 2023 in den Ruhestand zu gehen und zu diesem Zeitpunkt aus der Geschäftsführung auszuscheiden.

So begrüßt CEI Dr. Matthias Metz die beiden neuen Mitglieder der Geschäftsführung

„Ich freue mich, dass wir mit Dr. Alexander Dony und Rudolf Klötscher zwei fachlich wie international sehr erfahrene und hochqualifizierte Kollegen innerhalb der BSH gefunden haben, die gemeinsam mit uns die BSH in diesen anspruchsvollen Zeiten weiterentwickeln werden", sagt Dr. Christian Fischer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der BSH Hausgeräte GmbH und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. „Gleichzeitig danke ich Matthias Ginthum im Namen des gesamten Aufsichtsratsrats für sein langjähriges Engagement in der Geschäftsführung und seine großen Verdienste um den Erfolg der BSH. Wir wünschen ihm für seinen Ruhestand und die Zukunft alles Gute."

Dr. Matthias Metz, CEO und Vorsitzender der BSH Geschäftsführung ergänzt: „Dr. Alexander Dony und Rudolf Klötscher kennen die BSH und die Wünsche unserer Kunden sowie unserer Konsumenten sehr gut. Wir freuen uns deshalb sehr, mit ihnen zukünftig in der Geschäftsführung eng zusammenzuarbeiten und sind überzeugt, mit dieser starken Aufstellung weiteres Wachstum zu generieren. Über Nachfolgeregelungen wird zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.“

Dr. Alexander Dony startete Karriere in der Schweiz

Dony begann seine Karriere 1998 nach BWL-Studium und Promotion an der Universität St. Gallen bei Procter & Gamble (P&G) in der Schweiz. 2000 ging er nach Singapur, wo er verschiedene Marken aus dem P&G Portfolio verantwortete, zuletzt als Direktor für die Region Asien. Im Anschluss daran folgten ab 2010 weitere Leitungspositionen im Brand- und Produktmanagement in China und den USA, bevor er 2019 zur BSH wechselte und in Nanjing, China, die Leitung der Region Greater China übernahm.

Dr. Alexander Dony wird als Chief Sales & Marketing Officer die Regionen Greater China und Nordamerika, das Marketing und die Produktmarken der BSH sowie den Bereich Kleingeräte verantworten. Foto: BSH

Rudolf Klötscher bereits seit 1996 bei BSH

Klötscher startete nach seinem BWL-Studium an der Fachhochschule Nürnberg seine Karriere beim Hausgeräte-Hersteller Whirlpool, bevor er 1996 zur BSH nach Traunreut wechselte. Nach Leitungsfunktionen in Produktion, Vertriebs- und Produktmanagement verantwortete er ab 2008 in Ljubljana den Aufbau der Region Adriatic East. Nach erfolgreicher Restrukturierung des globalen Produktbereichs Consumer Products wechselte Klötscher Anfang 2020 nach Istanbul und übernahm dort Aufbau und Leitung der neuen Region Emerging Markets.

Als Chief Sales & Service Officer verantwortet Rudolf Klötscher künftig die Regionen Emerging Markets und Europa sowie den Kundendienst. Foto: BSH

Matthias Ginthum verlässt BSH im kommenden Jahr

Rudolf Klötscher und Dr. Alexander Dony treten die Nachfolge von Matthias Ginthum an, der Ende März 2023 in den Ruhestand gehen wird. „Meine Kollegen in der Geschäftsführung und ich danken Matthias Ginthum für seinen herausragenden Einsatz in den letzten 32 Jahren und seine wertvollen Verdienste um die BSH, darunter unter anderem die erfolgreiche, zielgruppen-spezifische Ausrichtung der Marken und die starke, regionale Aufstellung der BSH. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", erläutert Dr. Matthias Metz.

Matthias Ginthum sagt: „In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, die BSH zu einem konsumentenzentrierten Unternehmen zu machen, das durch starke Marken, intelligente Verbindung von innovativer Hardware, Software und Dienstleistungen das Leben von Menschen weltweit verbessert. Ich verlasse das Unternehmen mit dem guten Gefühl, dass die BSH hervorragend für die Zukunft aufgestellt ist.“