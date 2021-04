Krankenhaus Wertingen bleibt zur Grundversorgung erhalten

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Am 25. April 2021 steht in der Stadt Wertingen der Bürgerentscheid zum geplanten Neubau des Ärztehauses an. Landrat Leo Schrell, auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kreiskliniken gGmbH, erläutert in diesem Zusammenhang, dass der entscheidende Aspekt die bestmögliche medizinische Versorgung der Menschen in der Region sei. Bereits im Februar wurde betont: Ein Medizincampus soll in Wertingen entstehen.

Arbeitsplätze sollen erhalten werden



Weitere vorrangige Ziele von Schrell seien der Erhalt aller Arbeitsplätze sowie der kommunalen Trägerschaft beider Krankenhäuser im Landkreis Dillingen. Dazu sei es unabdingbar notwendig, die Strukturen der Krankenhäuser den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Deshalb wurde ein modernes zukunftsfähiges Konzept für das Krankenhaus Wertingen und für eine optimierte medizinische Versorgung der gesamten Region entwickelt.

Diese Eröffnungen sind geplant

Es wurde vom Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, dass anstelle der Kardiologie eine neue Akutgeriatrie im Krankenhaus eröffnet werde. Zudem sollen eine neue Krankenpflegeschule, ein neues Ärztehaus und ein neues Pflegeheim errichtet werden.

Grundversorgungskrankenhaus Wertingen bleibt erhalten



Unverzichtbarer Bestandteil des medizinischen Gesundheitszentrums sei das Krankenhaus, das unverändert eine Einrichtung der Grund- und Regelversorgung sein soll. Dies habe er, so Leo Schrell, bereits mehrfach bestätigt und wundere sich deshalb über entsprechende Spekulationen. Leo Schrell dazu weiter: „Bereits am 12. November 2020 habe ich per E-Mail mitgeteilt, dass sich an der Einstufung des Krankenhauses Wertingen nichts ändern und dieses weiter als Grundversorgungskrankenhaus erhalten bleibt.“

Zukunftsweisende Entscheidung

„Der Bau des Krankenhauses mit dem damals bereits siebengeschossigen Personalwohngebäude war seinerzeit eine zukunftsweisende Entscheidung des damaligen Kreistages unter der Leitung von Landrat Anton Rauch“, ergänzt Leo Schrell. Nun gehe es darum, diese für die Menschen so wichtige Einrichtung der Daseinsvorsorge im Bestand zu sichern und so weiter zu entwickeln, dass die bestmögliche ärztliche Versorgung für Menschen in Wertingen und in der Region auch in Zukunft gewährleistet werden könne.

Darüber hinaus können laut Aussage des Landrats neue und bezahlbare Wohnungen für das Pflegepersonal sowohl im geplanten Ärztehaus als auch im größtenteils leer stehenden ehemaligen Bettentrakt des Krankenhauses entstehen und auch die Parkplatzsituation deutlich verbessert werden.