Ingenieurbüro Gansloser erweitert sein Führungsteam

Personelle Neuigkeiten bei Gansloser. Seit dem 1. Juli sind Cynthia Danzer und Ralf Goy die neuen Handlungsbevollmächtigte der Ingenieurbüro Gansloser GmbH & Co. KG. Angesiedelt ist das Unternehmen in Hermaringen. Die beiden neuen im Führungsteam verantworten zwei Schwerpunkten. Diese Liegen auf den Fachgebieten kaufmännische Leitung beziehungsweise der Technischen Leitung im Bereich Straßen- und Tiefbau.

Das Ingenieurbüro Gansloser erweitert mit dieser Personalentscheidung das Leitungsteam um Geschäftsführer Ulrich Mäck, und Sandra Gansloser, die seit dem 1. Juli 2019 als Handlungsbevollmächtigte den Fachbereich Stadt-, Landschafts- und Freiraumplanung leiten.

„Unser Unternehmen und unsere Kunden wissen die Erfahrung und Impulse von Frau Danzer und Herrn Goy sehr zu schätzen. Auch viele andere der 35 Mitarbeitenden haben sich bei Gansloser in verantwortungsvolle Positionen hinein entwickelt. Indem wir ein Team der nächsten Generation an Führungskräften schaffen konnten, gestalten wir die Zukunft unseres Unternehmens“, sagte Geschäftsführer Ulrich Mäck zur Berufung der beiden neuen Führungskräfte.