Haus der Wirtschaft in Dillingen startet im September

Bisher seien alle Arbeiten des Haus der Wirtschaft Nordschwaben in Dillingen im Zeitplan. Damit soll die Anlaufstelle für Aus- und Weiterbildung in der Region wie geplant im September dieses Jahres starten. Erste Teilnehmer der IHK Akademie Schwaben werden bereits am 24. August ihre Umschulung starten und das neue Gebäude in der Bahnhofstraße 12 in Betrieb nehmen.

Agentur für Arbeit zieht mit ein

Im Haus der Wirtschaft mit rund 1.800 Quadratmeter Nutzfläche soll sich alles um Bildung, Vernetzung und jede Menge Dienstleistungen für die regionale Wirtschaft drehen. Im zweiten Stock befindet sich eine Regionalgeschäftsstelle sowie Veranstaltungsräume. Im gleichen Stockwerk wird auch die Agentur für Arbeit mit Räumen für die Berufsberatung einziehen.

Interaktiver Unterricht

Ankermieter im Haus der Wirtschaft ist die IHK Akademie Schwaben mit 1.300 Quadratmeter Bildungsfläche. Das gesamte Erdgeschoss nimmt die gewerblich-technische Bildung ein. Ein Schwerpunkt dieser Lernwerkstatt 4.0 soll die Vermittlung von Fachkenntnissen und Fertigkeiten im Metallbereich mit Schwerpunkt CNC-Technik sein. Im 1. Stockwerk werden Seminarräume mit neuen Medien für interaktiven Unterricht zur Verfügung stehen.

Weiterbildung im Interesse der Unternehmen



Die Unternehmerschaft in Nordschwaben unterstütze in hohem Maße die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ihrer Mitarbeiter. In einer repräsentativen Umfrage vom Frühjahr 2020 zur Weiterbildungskultur signalisieren 88 Prozent der teilnehmenden Unternehmen eine Förderung der betrieblichen Weiterbildung durch die Übernahme der Kosten und beziehungsweise oder Freistellung der Mitarbeiter. 59 Prozent gehen aktiv auf ihre Mitarbeiter zu und empfehlen konkrete Weiterbildungsmaßnahmen. In 55 Prozent der Weiterbildungsstunden besuchen die Unternehmensmitarbeiter externe Lehrgänge und Seminare. Hier bekommt das neue Bildungszentrum Dillingen ins Spiel. Kurze Wege zur Weiterbildung seien ganz im Interesse der Unternehmen.

Gewerblich-technische Bildung im Erdgeschoss

Technische Weiterbildungsinhalte sind mit 72 Prozent von den Unternehmen am stärksten gewünscht. Im Haus der Wirtschaft belegt die gewerblich-technische Bildung das komplette Erdgeschoss. Unternehmensrelevante Qualifizierungen zu Metall, CNC, Elektronik, Pneumatik, Hydraulik, Produktion und CAD sind dort angeboten. Langlaufende Praxisstudien zu Industriemeistern oder Industrietechnikern haben im 1. Stock ihre Unterrichtsräume für Präsenzphasen.

100 Veranstaltungen von September bis Dezember

Das Programm im neuen Bildungszentrum Dillingen ruft bereits von September bis Dezember 2020 über 100 Veranstaltungen in den Segmenten Praxisstudien mit IHK-Prüfung, Technik, Wirtschaft und Bereichsübergreifend auf. Die Bandbreite geht von einem Seminartag zu „Künstlicher Intelligenz“, über den Zertifikatsabschluss „Netzwerk Administrator“ in Blended Learning bis zu 608 Unterrichtsstunden in Vollzeit zur Vorbereitung des Bachelor-Abschlusses „Geprüfter Wirtschaftsfachwirt“. Zu den Praxisstudiengängen finden im Juli online Info-Sessions statt, die auf die Fragen der Interessenten zu Inhalten, Voraussetzungen, Kosten und Förderung Auskünfte geben.