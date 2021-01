Grünbeck-Azubis aus Höchstädt erhalten IHK-Auszeichnung

Eine sehr gute Ausbildung zur Fertigungsmechanikerin hat Laura Deisenhofer bei der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH in Höchstädt abgeschlossen. Sie hat nicht nur den Bayerischen Staatspreis von der Regierung von Oberbayern für einen Schnitt von 1,0 im Abschlusszeugnis der Berufsschule bekommen, sondern kann auch eine Urkunde der Industrie- und Handelskammer Schwaben in Händen halten.

So reflektiert Deisenhofer die Ausbildungszeit bei Grünbeck Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Während meiner Ausbildungszeit habe ich vor allem den guten Zusammenhalt, die sehr abwechslungsreichen Tätigkeiten und die tolle Vermittlung des Wissens meines Ausbilders Erich Kapfer schätzen gelernt“, betont Laura Deisenhofer. Sie sei überzeugt davon, dass der Beruf eines Fertigungsmechanikers auch gut zu Mädchen passt. Personalleiterin Sandra Stricker freut sich, dass Laura in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden konnte.

Auch Azubi René Preuß hat eine Auszeichnung erhalten. Foto: Grünbeck

Ausbildung im Anschluss auf ein Praktikum im Unternehmen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auch der Grünbeck-Auszubildende René Preuß bekam ebenfalls eine IHK-Auszeichnung als bester Auszubildender aus dem Wirtschaftsraum Augsburg und Nordschwaben bei der Abschlussprüfung im Prüfungsjahr 2020 im Ausbildungsberuf Fachlagerist. „Nachdem ich bei Grünbeck ein Praktikum im Bereich Logistik absolviert habe, war für mich klar, dass ich den Beruf des Fachlageristen wählen möchte. Dann hatte ich auch noch das Glück, eine Ausbildungsstelle in diesem Unternehmen zu bekommen“, sagt René.

Azubi tritt weiterführende Ausbildung an Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Für ihn seien die vielseitigen Aufgaben, Bewegung, die kollegiale Zusammenarbeit und nicht zuletzt auch das Fahren mit Flurförderfahrzeugen im Mittelpunkt gestanden. Außerdem wolle er den sehr guten Austausch mit seinem Ausbilder Lukas Wiedemann nicht unerwähnt lassen. Um eine noch bessere Perspektive für später zu haben, hat er jetzt gleich eine weiterführende Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik angeschlossen. Ausbildungsleiterin Jasmin Schwehr sei begeistert von den herausragenden Abschlüssen. Sie sei stolz darauf, dass Auszubildende bei Grünbeck immer wieder hervorragende Ergebnisse erzielen.