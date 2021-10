Grünbeck überschreitet die 700 Mitarbeiter in Höchstädt

Nicht nur wegen des Starts der neuen Auszubildenden und der Übernahme der Ausgelernten, sondern auch aufgrund von Neueinstellungen in vielen Bereichen hat Grünbeck im September die Marke von 700 Mitarbeitern am Standort in Höchstädt überschritten.

„Erfreulicherweise setzt sich der Wachstumskurs bei Grünbeck weiter fort. Mit unseren innovativen Produkten und ausgereiften Lösungen sorgen wir für hygienisch einwandfreies Wasser und schaffen die geforderten nachhaltigen Lösungen zur Ressourcenschonung und Verbrauchssenkung“, erklärt Geschäftsführer Dr. Günter Stoll. Personalleiterin Sandra Stricker fügt hinzu: „Kontinuierliches Wachstum, Standortsicherung und eine stetig steigende Mitarbeiterzahl machen Grünbeck attraktiv. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir vor allem auch unseren qualifizierten und hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Die Grundlage für diese Entwicklung hat Josef Grünbeck bereits 1968 gelegt, indem er das Grünbeck-Beteiligungsmodell der sozialen Partnerschaft ins Leben gerufen hat, heißt es aus dem Unternehmen. Inzwischen wurde dieses Modell über mehrere Stufen konsequent ausgebaut. Soziale Partnerschaft bedeutet eine Beteiligung der Belegschaft am Unternehmen als stiller oder GmbH- Gesellschafter, was ein finanziell attraktives Angebot für die Beschäftigten darstellen soll.