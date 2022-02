Grünbeck aus Höchstädt durch Zeit Verlag exklusiv ausgezeichnet

Erfolgreiche Markenarbeit macht sich bezahlt. Es ist nicht die erste Auszeichnung für die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH mit Sitz in Höchstädt an der Donau. Aber doch eine besondere, wie das Unternehmen selbst angibt. Denn ab sofort gehört der Höchstädter Wasseraufbereiter zum Kreis der besten deutschen Marken. Der Marktführer in Deutschland beweise damit, dass er mit seinen innovativen, design- und nachfrageorientierten Produkten stets mit der Zeit gehe.

In einem transparenten Auswahlverfahren wurden zahlreiche Marken, die beispielhaft für eine gesamte Produktgattung stehen, kostenlos und proaktiv von der „Marken des Jahrhunderts“- Redaktion des Zeit Verlags ausgewählt. Die mehrköpfige Jury hat sich in der Kategorie Wasseraufbereitung eindeutig für Grünbeck entschieden. Die Marke Grünbeck stehe für Lebensqualität und Werterhalt sowie für das Bestreben, Menschen rund um den Globus den Zugang zu hygienisch sauberem Wasser zu gewähren und langfristig zu erhalten.

„Wir sind stolz, dass unser Unternehmen durch diese Auszeichnung in die Spitzenklasse der deutschen Marken aufgerückt ist“, so Matthias Wunn, Mitglied der Geschäftsleitung sowie Leiter Marketing und Kommunikation bei Grünbeck. Er freut sich auch über die Auszeichnung, weil das der Lohn für die Bemühungen seines Höchstädter Unternehmens sei: „Wieder ein Beleg dafür, dass sich die jahrelange sehr erfolgreiche Markenarbeit gelohnt hat.“

Ein Markenfilm, der die Kompetenzen und Produkte des seit über 70 Jahren bestehenden Unternehmens aus Höchstädt an der Donau zeigt, wurde mit dem sozial engagierten Unternehmer, Verleger und Publizisten Dr. Florian Langenscheidt produziert. Dieser ist auf dem YouTube-Kanal von Grünbeck zu sehen.