Grünbeck schließt neue Schulpartnerschaften

Das Unternehmen unterstützt Schüler bei ihrer Berufsorientierung und präsentiert dabei die vielfältigen Möglichkeiten, die ein mittelständisches Unternehmen wie Grünbeck bietet.

Grünbeck engagiert sich bereits seit mehreren Jahren in Partnerschaften mit Schulen in Höchstädt und Dillingen. Anfang Dezember 2021 ergänzte der Wasseraufbereitungsspezialist diese um Kooperationen mit der Donau-Realschule in Lauingen sowie mit dem Gymnasium Wertingen. Unterzeichnet haben die Vereinbarungen jeweils die Schulleiter sowie Grünbeck-Geschäftsführer Dr. Günter Stoll beziehungsweise Personalleiterin Sandra Stricker. Die zugehörigen Urkunden wurden von Vertretern der IHK Schwaben übergeben.

Die Partnerschaften beinhalten verschiedene Bausteine. So bietet Grünbeck etwa Schülern abschlussnaher Klassen Betriebsbesichtigungen an und informiert sie über Tätigkeitsfelder, Philosophie und die vielfältigen Aufgaben eines mittelständischen Unternehmens. Da die Ferien-Praktikumsplätze bei Grünbeck stets sehr schnell ausgebucht sind, ermöglicht der Wasseraufbereitungsspezialist seinen Partnerschulen noch zusätzliche Praktikumswochen außerhalb der Ferien. Weiterhin gibt es für die Schülerinnen und Schüler der neuen Partnerschulen ein Bewerbertraining, das von Grünbeck ausgerichtet wird.

Die erste Schulpartnerschaft hat Grünbeck 2013 mit der Mittelschule Höchstädt geschlossen, später kam das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium Dillingen hinzu. Mittlerweile sind ein paar Schüler aus diesen Schulen bei Grünbeck tätig – die Kooperationen bewähren sich also für alle Seiten.