Betriebszugehörigkeit: Jubilare bei Grünbeck werden geehrt

Entsprechend zeichnet das Unternehmen halbjährlich die Leistungen besonders langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Allein diesmal waren es 38 Geehrte, die 800 Jahre Grünbeck-Erfahrung auf sich vereinen. „Die langjährige Verbundenheit zwischen Unternehmen und Beschäftigten zeugt von hohem gegenseitigem Vertrauen“, hob Geschäftsführer Dr. Günter Stoll bei der Feier hervor.

Er erinnerte auch an die kontinuierlichen Veränderungen, durch die das Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten gegangen ist und – etwa in Bezug auf die Digitalisierung – weiter gehen wird. Sie seien von den Jubilaren aktiv mitgeprägt worden. Immer wieder seien neue Ansätze und Ideen eingeflossen. Nicht zuletzt durch das gute Zusammenwirken von erfahrenen und jungen Mitarbeitern, auf das Grünbeck großen Wert legt. Personalleiterin Sandra Stricker bettete die Ehrung der Jubilare, die sie mit Geschäftsführer Stoll und dem Betriebsratsvorsitzenden Wilhelm Mair vornahm, in eine Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte der Grünbeck-Geschichte ein.

Stricker betonte: „Ein Jubiläum ist eine gute Gelegenheit, auf das Erreichte zurückzublicken und sich neue Ziele für die Zukunft zu setzen. Wir wünschen Ihnen viele weitere erfolgreiche Jahre im Unternehmen und dass sie auch in den nächsten Jahren mit Freude zur Arbeit kommen!“ Alle Jubilare erhielten eine Urkunde und ein Geschenk des Unternehmens.