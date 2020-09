Grünbeck startet mit neuen Azubis ins Ausbildungsjahr

Das wertvollste Kapital eines Unternehmens seien laut Grünbeck die Mitarbeiter. Insbesondere qualifizierte Fachkräfte seien durch nichts zu ersetzen und werden auch zukünftig dringend gebraucht. Für Grünbeck sei es deswegen – wie schon seit vielen Jahrzehnten – selbstverständlich, Ausbildungsplätze in verschiedenen Bereichen anzubieten.

14 junge Menschen neu im Unternehmen

Anlässlich einer kleinen Feierstunde begrüßten Personalleiterin Sandra Stricker und Ausbildungsleiterin Jasmin Schwehr neben Geschäftsführer Dr. Günter Stoll und Betriebsratsvorsitzenden Wilhelm Mair die 13 neuen Auszubildenden und eine duale Studentin sowie Stephan Karg, 2. Bürgermeister der Stadt Höchstädt. Dieser gab in seinem Grußwort den Jugendlichen mit auf den Weg, sie mögen wissenshungrig sein, sich ganz in den Lehrbetrieb einbringen, Spaß und natürlich viel Erfolg während ihrer Ausbildungszeit haben.

Unternehmenspräsentation und Interviews

Die wichtigsten Fakten zu dem Unternehmen Grünbeck erhielten die Anwesenden von Daniel Böhm, Auszubildender Industriekaufmann, und Nicolas Kling, dualer Student, mittels einer Unternehmenspräsentation. Anschließend gaben die Absolventinnen Jana Rupp, Jessica Krug sowie Laura Deisenhofer in Form eines Interviews Einblicke in ihre Lehrzeit.

Vorrangiges Ziel: Förderung und Wissensweitergabe

„Begabte und engagierte junge Leute fördern, die Begeisterung von Wasser-Wissen weitergeben und den Standort Höchstädt sowie den Landkreis Dillingen zu fördern, das sind unsere vorrangigen Ziele“, betont Sandra Stricker. Daher konnte auch in diesem Jahr ein weiteres Stipendium über die Loni und Josef Grünbeck-Stiftung übergeben werden.

15 Menschen haben 2020 Ausbildung bei Grünbeck abgeschlossen

15 junge Menschen haben in diesem Jahr ihre Ausbildung in den Berufen Industriemechaniker, Fertigungsmechaniker, Elektroniker, Industriekaufmann und Fachkraft für Lagerlogistik abgeschlossen. 13 davon wurden nahtlos in ein Arbeitsverhältnis bei Grünbeck übernommen; zwei Ausgelernte besuchen eine weiterführende Schule. Die Berufsabsolventen und auch einige Azubis und Studenten erhielten eine Geldprämie von dem Unternehmen.