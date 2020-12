Die Arbeitslosenquote in Dillingen ist gleichbleibend

„Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Dillingen hat sich im November nicht verändert. Aktuell 1.379 Menschen arbeitslos gemeldet, genau so viel wie vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt weiterhin 2,5 Prozent. Der für November angeordnete „Lockdown light“ ließ zumindest die Arbeitslosenzahlen nicht wieder in die Höhe schnellen“, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

„Trotz des gleichbleibenden Bestandes an Arbeitslosen und einer stagnierenden Arbeitslosenquote herrscht am Arbeitsmarkt kein Stillstand, sondern sehr viel Bewegung. Im November haben sich 445 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 218 aus einer Erwerbstätigkeit. Im Gegenzug beendeten 448 Menschen die Arbeitslosigkeit, davon nahmen 137 eine Beschäftigung auf“, erklärt der Agenturleiter weiter.

„Die Zahl der Arbeitslosen liegt mit 41,3 Prozent beziehungsweise 403 Personen weit über dem Niveau des Vorjahres und auch die Nachfrage nach Arbeitskräften ist stark rückläufig. Kurzarbeit wird wieder vermehrt angezeigt. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist also weiterhin angespannt und die be-vorstehenden Wintermonate werden zusätzlich den saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit mit sich bringen“, resümiert Richard Paul.

Von den 1.379 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 907 – das ist ein Plus von 34 im Vergleich zum Vormonat – bei der Arbeitsagentur und 472 – hierbei handelt es sich um ein Minus von 34 im Vergleich zum Vormonat – im Jobcenter gemeldet.

Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung

Der Bestand der arbeitslos gemeldeten schwerbehinderten Menschen liegt seit Längerem auf annähernd gleichem Niveau und seit Beginn der Corona-Pandemie bei über 160 Personen. Dieser Personenkreis tut sich besonders schwer, einen passenden Arbeitsplatz zu finden. „Am 03. Dezember ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Diesen möchte ich zum Anlass nehmen und bei den Betrieben dafür werben, Betroffenen eine Chance auf berufliche Integration zu geben“, betont Paul.

Das sagt die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft zu den Zahlen

„Die Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent und ein Rückgang der Zahl der Arbeitslosen in Bayern um rund 7.300 Personen sind angesichts der Corona-Pandemie noch erfreulich. Die Zahlen spiegeln die reale Lage aber nicht wider. Der Teil-Lockdown ist nur partiell eingepreist. Die Zahl der offenen Stellen liegt rund 19 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats. Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit werden wieder steigen“, fasst Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., die allgemeinen Zahlen vom bayerischen Arbeitsmarkt im November zusammen.