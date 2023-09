xpose360 und TEAM23: Neue Website für die Augsburger Puppenkiste

Relaunch

Pünktlich zur Veröffentlichung des neuen Spielplans glänzt die Augsburger Puppenkiste mit einem neuen digitalen Auftritt. Von links nach rechts: Erik Bergheimer (TEAM23), Olga Khoroshikh (xpose360), KlausMarschall (Augsburger Puppenkiste), Lea Schütze (TEAM23) und AlexanderGeißenberger (xpose360). Foto: Augsburger Puppenkiste

Die Augsburger Puppenkiste zeigt sich ab dem 13. September 2023 unter augsburger-puppenkiste.de in neuem Licht: Die gemeinsame Webpräsenz der Bühne und des Museums wurde anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Theaters völlig neu aufgesetzt. Hierzu arbeiteten Team23 und xpose360 Hand in Hand, um das Puppentheater mit einer zukunftsorientierten Digital Marketing Strategie und dem dazu passenden Werkzeug auszustatten.

Webseite 2008 das letzte Mal überarbeitet

Mit über 2,5 Millionen Seitenaufrufen im Jahr verzeichnete die bisherige Website zwar eine beeindruckende Besucherzahl, ihr Aufbau und ihr Design waren allerdings seit der letzten Überarbeitung im Jahr 2008 merklich in die Jahre gekommen. So hat die organisch gewachsene Menüstruktur im Laufe der Zeit an Übersichtlichkeit verloren und auch für die Nutzung per Smartphone war sie bisher kaum optimiert. „Die gemeinsame Website des Marionettentheaters und des Museums war technisch, wie auch grafisch, dringend überholungsbedürftig,“ erklärt der Leiter der Augsburger Puppenkiste, Klaus Marschall. In diesem Kontext hat die pro bono-Kooperation der beiden Augsburger Agenturen für digitale Überarbeitung einen bemerkenswerten Mehrwert geschaffen.

Ein gelungener Auftritt

Umso erfreulicher ist der neue Webauftritt für den Leiter und sein Team: „Die Kombination von modernem Internetdesign und den traditionellen Werten des Puppentheaters ist bestens gelungen.“ Getreu dem Puppenkiste-Motto „Holz zum Leben erwecken“, wurde mit dem Relaunch eine Plattform geschaffen, die die Magie der Puppenkunst in die digitale Welt transportiert und gleichzeitig die Bedürfnisse moderner Nutzer erfüllt.

Wie sieht die neue Homepage aus?

„Mit dem neuen Design unserer Homepage wird die Übersichtlichkeit für die Interessenten deutlich verbessert und die Bedienbarkeit beträchtlich erleichtert“, erklärt Marschall. „Komplettiert wird die neue Webpräsenz durch die Angebote unseres Café-Restaurants und des Fan-Shops ‚Die Kiste‘. Wir sind überzeugt, dass große und kleine Freunde der Puppenkiste - und alle, die es noch werden wollen - auf dieser Seite alles Wissenswerte zu unserem Haus finden.“

Der Relaunch als besonderes Geburtstagsgeschenk

Die Überarbeitung der Website wurde anlässlich des 75. Jubiläums der Augsburger Puppenkiste von den Augsburger Agenturen xpose360 und Team23 in die Wege geleitet und umgesetzt. Bei der Gestaltung ließen sie ihre Verbundenheit zu Stadt und Puppenkiste in jedes Pixel einfließen. Ermöglicht wurde der kostenlose Relaunch von Alexander Geißenberger und Markus Kellermann, den Geschäftsführern der xpose360 sowie von Fabian Ziegler und Oliver Vogt, beide Team23.

Herzensangelegenheit für Augsburger Agenturen

„Die Augsburger Puppenkiste ist mehr als ein Marionettentheater. Sie begeistert Kinder und Erwachsene seit Generationen gleichermaßen und ist mit Wahrzeichen unserer Stadt. Für uns war es eine echte Herzensangelegenheit, die Webseite gemeinsam mit Team23 auf ein neues, zeitgemäßes Level zu heben und ihre Magie online erlebbar zu machen", erklärt Alexander Geißenberger die Entscheidung der Verantwortlichen, das Projekt pro bono zu verwirklichen.