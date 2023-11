Kuka Roboter ziehen als Puppenspieler ins Augsburger Rathaus ein

Attraktion

So sehen die zwei Kuka Roboter während ihrem Einsatz als Puppenspieler aus.

Ein Transport der etwas anderen Art am Rathausplatz: Die Roboter „Mario“ und „Nette“ von Kuka sind nun als Puppenspieler im Augsburger Rathaus engagiert. Hinter Glas steuern sie den aus der Augsburger Puppenkiste bekannten Kasperle und den Drachen Famulus. Aber wie kam es dazu?

Hintergrund der Attraktion

Grund ist ein zweifacher Geburtstag: Denn Kuka und die Augsburger Puppenkiste werden zusammen 200 Jahre alt. Dabei wird Kuka 125 Jahre und die Augsburger Puppenkiste 75 Jahre. „Diese Attraktion mitzugestalten war mir eine besondere Freude. Famulus ist für seine Abenteuer in Augsburg extra entworfen worden. In ihm steckt wie bei all unseren Puppen echte Handwerkskunst und mehr als 50 Arbeitsstunden“, sagt Hans Kautzmann, Puppenspieler und bereits seit rund 33 Jahren Teil der Augsburger Puppenkiste. „Diese Tradition mit Robotertechnologie zu verbinden, war sehr aufregend und ich freue mich, das Ergebnis jetzt mit der Öffentlichkeit teilen zu können.“

Auftritt im Rathaus

Im „Unteren Flez“ direkt im Erdgeschoss des Rathauses können die Besucher sehen, wie filigran Mario und Nette die zwei Puppen steuern. KUrt KAsperle und der Drache Famulus, der seinen Namen dem ersten Kuka Roboter zu verdanken hat, erleben zwischen Rathaus, Bahnhof und Kuka Hauptsitz gemeinsame Abenteuer in einer Szenerie in Augsburg. Die Roboter-Puppenspieler können von Jung und Alt in den Wintermonaten während der Öffnungszeiten des Augsburger Rathauses einfach zugänglich und kostenlos besucht werden. Die Attraktion wird bis Ende Januar 2024 dort zu sehen sein.