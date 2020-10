xpose360 aus Augsburg ist „Wachstumschampion“

Erneut zeichnete der Focus in Kooperation mit Statista die 500 wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands aus. Die xpose360 belegte dabei im Gesamtranking den 336. Platz und in der Kategorie „Werbung, Marketing und Medien“ den 16. Platz. Der Wachstumschampion wird aus insgesamt 2 Millionen Unternehmen ausgewählt. Diese werden zunächst hinsichtlich eines herausragenden Mitarbeiter- oder Umsatzwachstums gefiltert. Schließlich wird das prozentuale Wachstum der Jahre 2016 bis 2019 analysiert. Weitere Kriterien für eine Platzierung in den Top 500 sind: Im Jahr 2016 hat das Unternehmen ein Mindestumsatz von 100.000 Euro erzielt. Im Jahr 2019 dann einen Mindestumsatz von 1,8 Millionen Euro. Es handelte sich in dieser Zeit um organisches Wachstum. Das Unternehmen ist eigenständig und hat seinen Hauptsitz in Deutschland. Das Augsburger Unternehmen xpose360 verzeichnete 2016 einen Umsatz von 2,217 Millionen Euro und beschäftigte 30 Mitarbeiter. 2019 waren es rund 4,234 Millionen Euro und 49 Mitarbeiter.

Markus Kellermann, Geschäftsführer der xpose360 erklärte zu der Auszeichnung: „Es ist eine große Ehre für uns, dass wir bereits zum dritten Mal mit dem Focus Wachstumschampion ausgezeichnet wurden. Durch die Wertschätzung unserer Kolleg:innen, Partner und Kunden konnten wir auch im vergangenen Jahr weiter kontinuierlich und solide wachsen“. Außerdem fügte er an: „Es freut uns sehr, dass wir dadurch erneut zu den 500 wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland gehören und durch neue Kunden wie Sky, Schöffel, Westfalia, NKL, Jochen Schweizer, Mediashop und viele weitere können wir auch dieses Jahr ein weiteres Wachstum verzeichnen. Durch innovative Lösungen, proaktive Betreuung, qualitative Leistungen und ein hohes Maß an Messbarkeit und Transparenz erreichen wir ein Maximum an Kundenzufriedenheit und werden unsere Vision weiterhin konsequent weiterverfolgen und bedanken uns bei allen Beteiligten für das entgegengebrachte Vertrauen.“

Die Augsburger Digital-Marketing-Agentur xpose360 agiert im Bereich Consulting von SEO, PPC-Marketing, AffiliateMarketing und Influencer-Marketing. Zudem veranstaltet die Agentur auch Fachveranstaltungen wie die Affiliate Conference und den AffiliateInnovation-Day. Im Affiliate-Marketing betreut die xpose360 Partnerprogramme für Kunden wie Singapore Airlines, yello, NORMA, Peter Hahn, NetCologne, ab-in-den-urlaub.de und einige weitere. Sitz des Unternehmens ist in Augsburg. Derzeit beschäftigt xpose360 55 Mitarbeiter.