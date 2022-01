xpose360: 2021 war erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte

Die Augsburger Performance-Marketing-Agentur xpose360 zeigt sich mit dem vergangenen Geschäftsjahr zufrieden. „Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie sowie herausfordernder branchenweiter Rahmenbedingungen blicken wir auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr mit dem besten Ergebnis unserer Unternehmensgeschichte zurück. Für uns sind zufriedene Mitarbeitende der Schlüssel zu wirtschaftlicher Brillanz.", sagt Markus Kellermann, Geschäftsführer der xpose360, der zu Beginn des Jahres von den Lesern der Fachzeitschriften OnetoOne und iBusiness auf Platz 3 der „Marketingköpfe 2021” gewählt wurde. Der von Billings bereinigte Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 50,17 Prozent auf 8,5 Millionen Euro. Damit hat die xpose360 ihr letztjähriges Ergebnis noch einmal deutlich übertroffen und liegt über dem Marktwachstum von 21 Prozent, das im Oktober durch den „German Digital Advertising Latecast 2021“ prognostiziert wurde. Das vergangene Jahr war damit für xpose360 das erfolgreichste Jahr in der 12-jährigen Firmengeschichte.

Die xpose360 ist deutschlandweit einer der besten Arbeitgeber im Mittelstand, lautete außerdem das Ergebnis einer von Focus Business durchgeführten Erhebung im November. In der Kategorie „Marketing / Werbung / PR“ belegt die Augsburger Digital-Marketing-Agentur den 2. Platz. Bereits im Oktober wurde die xpose360 vom Branchenmagazin W&V als einer der mitarbeiterfreundlichsten Arbeitgeber ausgezeichnet und belegte den 4. Platz im Ranking. „Die Basis für unseren Erfolg legen langjährige Kollegen, die unsere Werte und Qualitätsvorstellungen kennen, leben und vererben. Unser Team bleibt zum einen durch langjährige Kollegen stabil und wächst auf der anderen Seite durch frischen Input und neue Köpfe. So reichern wir das Know-how im Unternehmen ständig an und sorgen für eine sichere Basis.“, betont Geschäftsführer Alexander Geißenberger.

Im November erhielt die Augsburger Digital-Marketing-Agentur zudem zum vierten Mal den „Deloitte Technology Fast 50 Award“ und belegte im Ranking den 48. Platz. Mit dem Award prämiert Deloitte die 50 Wachstumschampions der Tech-Branche, basierend auf ihrem prozentualen Umsatzwachstum der vergangenen vier Geschäftsjahre. Innerhalb dieses Zeitraums konnte die xpose360 ein überdurchschnittliches Wachstum von 115,76 Prozent erzielen. Das prognostizierte Wachstum der Onlinewerbebranche liegt lediglich bei 6,9 Prozent im Zeitraum zwischen 2020 und 2025.

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnen Alexander Geißenberger und Markus Kellermann damit, das Ergebnis von 2021 noch einmal nennenswert übertreffen zu können und kündigen an, die Schlagzahl beim Thema Marketing-Automatisierung noch einmal zu erhöhen: „Big-Data, Smart-Data, Mikro-Daten sind Schlüsselbegriffe, bei denen wir als einer der Top-Agentur-Player im deutschsprachigen Markt besonders gefordert sind. Programmatic-Advertising sollte Bestandteil jeder ganzheitlichen Kampagnenstrategie sein. Mit einer effizienten Planung und der richtigen Ausrichtung unterstützen wir unsere Kunden mit programmatischen Kampagnen in jeder Phase der Customer-Journey.“