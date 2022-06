Augsburger Agentur Xpose360 zählt zu den besten Arbeitgebern Deutschlands

Auszeichnung

Die beiden Geschäftsführer von Xpose360 Alexander Geißenberger und Markus Kellermann freuen sich über die Kununu-Auszeichnung. Foto: Xpose360.

In Kooperation mit der Zeit Verlagsgruppe hat Kununu die besten Arbeitgeber Deutschlands ermittelt. Der Augsburger Marketing-Agentur Xpose360 gelang der vierte Platz in der Kategorie „Marketing und Medien“, sowie der 67. Rang unter 1.000 Arbeitgebern in Deutschland. Wie sich das Unternehmen die Auszeichnung verdient gemacht hat.

Für die Bewertung des Rankings wurden von Kununu mehr als eine Million Unternehmen und mehr als 4,9 Millionen Bewertungen von Arbeitnehmern analysiert. Daraus ergab sich schließlich der Erfolg des Augsburger Unternehmens Xpose 360.

Die Voraussetzungen, um zu den Top 1.000 Unternehmen in Deutschland zu gehören, waren eine Weiterempfehlungsrate der Mitarbeiter von mindestens 66 Prozent. Aber auch ein kununu-Score von mindestens 3,5 von fünf Sternen musst erreicht sein. Zudem sollten von mindestens 70 Mitarbeiter Bewertungen abgegeben worden sein, wovon sieben aus den letzten zwölf Monaten stammen mussten. Mit einem Score von 4,7 und 94 Prozent Weiterempfehlungen in den letzten zwei Jahren waren diese Bedingungen für Xpose360 aus Augsburg mehr als erfüllt. Alle Kriterien für die Top 1.000 Unternehmen können im kununu-Blog nachgelesen werden.

Mit einem Gesamtscore von 4,753 erreichte die Augsburger Agentur den vierten Platz in der Branchen-Kategorie „Marketing und Medien“, sowie den 67. Platz im Gesamtranking aller 1.000 Unternehmen. Xpose360 ist seit 2009 fest im digitalen Performance-Marketing verwurzelt. Das Portfolio in den Kategorien SEO, Paid-Media, Digital-Analytics, Affiliate-Marketing, Influencer-Marketing sowie digitale Strategieberatung erstreckt sich von globalen Brands bis hin zu lokalen Unternehmen in Augsburg und Schwaben. Damit hat sich die Xpose360 über regionale Grenzen hinweg zu einer der bekanntesten Performance-Marketing-Agenturen etabliert.

Der Geschäftsführer ist stolz auf die Auszeichnung

Markus Kellermann, Geschäftsführer von Xpose360 aus Augsburg, gibt Einblicke in die Arbeitsatmosphäre: „Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir von der renommierten Zeit-Verlagsgruppe als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet wurden. Der Schlüssel zu unserem Erfolg und der Umsetzung unserer Strategie ‚Outperforming – with Heart and Brain‘ sind unsere Kollegen und unsere Kultur. In den letzten Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet, ein professionelles und ansprechendes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeitenden zu schaffen. Daher freuen uns diese Auszeichnung und Bewertung sehr. Sie zeigen, dass wir an den richtigen Inhalten gearbeitet haben und selbstverständlich auch weiterhin arbeiten werden.“

„Die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber ist für uns die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gleichzeitig ist sie Ansporn und Verpflichtung weiterhin daran zu arbeiten, noch besser zu werden. Dabei darf nicht vergessen werden, dass man nur einer der Besten wird, indem man den Besten Arbeit gibt: Den besten Affiliate-Manager, den fleißigsten SEO-Consultants, den engagiertesten PPC-Managern und all den anderen, die mit uns Tag für Tag voller Leidenschaft daran arbeiten, dass die Xpose360 etwas ganz Besonderes ist. Die Auszeichnung belohnt aber auch den offenen Dialog zwischen unseren Mitarbeitenden und dem Führungsteam. Wir haben gezeigt, was man zusammen erreichen kann.", ergänzt Alexander Geißenberger, Geschäftsführer der Xpose360.