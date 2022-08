Xitaso aus Augsburg gehört erneut zu „Bayerns Best 50“

Auszeichnung

Von links nach rechts: Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie Hubert Aiwanger, Xitaso Geschäftsführer Martin Huggenberger und Dr. Michael Schackert, Juror Stefan Schmal. Bild: Studio SX Heuser

Schon im Jahr 2018 konnte sich Xitaso im Wettbewerb „Bayerns Best 50“ durchsetzen. Wie sich das Unternehmen aus Augsburg erneut den Preis sichern konnte.

Bereits zum 21. Mal ehrte das Bayerische Wirtschaftsministerium mit der Auszeichnung „Bayerns Best 50“ mittelständische Unternehmen. Diese haben sich in den letzten Jahren als besonders wachstumsstark erwiesen. Den Preis erhalten die 50 wachstumsstärksten Unternehmen, die ihre Mitarbeiterzahl und den Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten. In Bayerisch-Schwaben konnten damit sechs Betriebe überzeugen.

Xitasos Weg wird belohnt Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zu den Preisträgern des Wettbewerbs zählt in diesem Jahr bereits zum wiederholten Mal der High-End Software Engineering Dienstleister Xitaso. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gemacht mit innovativen Ansätzen und Lösungen bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Martin Huggenberger und Dr. Michael Schackert, beide Geschäftsführer des Augsburger Unternehmen, konnten die Auszeichnung von Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, bei einer Preisverleihung auf Schloss Schleißheim entgegennehmen.

Was lautet die Erfolgsformel? Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Es erfüllt mich mit großem Stolz, den bayerischen Porzellanlöwen nun schon zum zweiten Mal in den Händen zu halten,” freut sich Huggenberger, Geschäftsführer und CFO von Xitaso, und fügt hinzu: „Dass wir unser stetiges Wachstum auch in den vergangenen Jahren weiterführen konnten, verdanken wir dem vollen Einsatz all unserer Mitarbeitenden. Deshalb gebührt dieser Award allen Xitasonians.”

Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Als inhabergeführter Mittelständler blickt Xitaso aus Augsburg auf ein stetiges Wachstum seit der Gründung zurück. Was 2011 begann, ist heute ein Unternehmen mit über 170 Mitarbeitenden an 7 Standorten deutschlandweit und vielen namhaften Kundenreferenzen. Neben den Bayerischen Standorten in Augsburg, Ingolstadt, Krumbach und Erlangen sind in kürzester Zeit auch Standorte in Leipzig, Münster und Berlin dazugekommen. Mit Madrid öffnet aktuell der erste Auslandsstandort.