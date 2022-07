Stellen Sie Ihre Frage an unseren B4BSCHWABEN.de-Beraterpool, kostenfrei und anonym

Wir haben die Antwort: Stellen Sie Ihre Frage an unseren B4BSCHWABEN.de-Beraterpool, kostenfrei und anonym

Sechs Unternehmen aus Bayerisch-Schwaben zählen zu Bayerns Best 50

Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen.

Auszeichnung

Sechs Unternehmen aus Bayerisch-Schwaben zählen zu Bayerns Best 50

Archivbild. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Foto: StMWi/E. Neureuther

Nur wenn der Mittelstand wächst, kann weiter Wohlstand geschaffen werden. In Bayerisch-Schwaben haben in den vergangenen fünf Jahren insbesondere sechs Betriebe dazu ihren Teil beigetragen. Welche das sind und damit nun zu Bayerns Best 50 gehören.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger verlieh im Schloss Schleißheim den Preis Bayerns Best 50. Sechs bayerisch-schwäbische Mittelständler können sich über die Auszeichnung freuen. „Die geehrten Unternehmen aus Schwaben stehen für wirtschaftlichen Erfolg“, erklärt Aiwanger bei seiner Rede. Das sind die schwäbischen Gewinner Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Den Preis konnte sich unter anderem die BMK Group GmbH & Co. KG aus Augsburg sichern. Aus dem benachbarten Gersthofen wurden sowohl die Duga Gebäudereinigung und Dienstleistung GmbH als auch Der Personalkontakter GmbH geehrt. Zu den weiteren Gewinnern zählen die Geda GmbH, Sensor-Technik Wiedemann GmbH und Xitaso GmbH IT & Software Solutions. Weshalb sie gewonnen haben Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform „Sie alle eint, dass sie in den letzten fünf Jahren ihren Umsatz und die Anzahl ihrer Beschäftigten steigern konnten. Mit diesen wirtschaftlichen Leistungen und der neu geschaffenen Arbeitsplätze haben sie den Freistaat nach vorne gebracht. Der Preis ist Signal und Ansporn für die gesamte bayerische Wirtschaft unbeirrt am eingeschlagenen Wachstumskurs festzuhalten. Der Mittelstand in Schwaben steht für ein gemeinsames Anpacken, das viel Potenzial für die Zukunft hat. Sie meistern die wirtschaftlichen Herausforderungen mit Weitblick, der nötigen Gelassenheit und vielen neuen Innovationen.“ So erfolgte die Auswahl Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Der Mittelstand ist auch in Bayerisch-Schwaben das Fundament der Ausbildung der nächsten Generation. Über 80 Prozent der Auszubildenden erhalten im Mittelstand ihren Einstieg in das Berufsleben. „Selbst auszubilden ist eine sehr gute Strategie der Unternehmen, um sich die Fachkräfte von morgen zu sichern“, kommentiert Aiwanger. Alle Preisträger wurden von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als unabhängige Jury ermittelt. Die Auswertung sei nach objektiven Kriterien im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums erfolgt. Bayerns Best 50 wurde damit zum 21. Mal verliehen.