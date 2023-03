Worth It will individuelle Werte sichtbar machen

Start-up

Der Augsburger Matthias Dirr hat eine Herzensentscheidung getroffen und sein eigenes Unternehmen Worth It am Senkelbach gegründet. Im Hintergrund sieht man ein Wertebild, wie es in seiner Produktionshalle hängt. (Quelle: Worth It)

Mit seinem Start-Up Worth It möchte Gründer Matthias Dirr mithilfe von Holztafeln persönliche Werte von Unternehmen und Privatkunden nachhaltig in den Alltag integrieren. Wie er das Konzept umzusetzen plant.

Bereits im März 2021 gründete Matthias Dirr sein Start-Up Worth It, damals noch im Nebenerwerb. Mittlerweile zeigt sich Erfolg: Das Team von Worth It umfasst heute fünf Mitarbeiter und produziert auf Kundenwunsch bis zu 300 verschiedene Werte. Diesem Wachstum ist Dir gerecht geworden: Nach längerer Suche hat er mit einer 180 Quadratmeter großen Halle am Senkelbach, gegenüber des Mazda-Museums, das perfekte Zuhause für sein Unternehmen gefunden. Um mit dem wachsenden Interesse der Kunden mitzuhalten, wurde ein sechsstelliger Betrag in erforderliche Maschinen, Hallenausstattung sowie in Büroräume und die Einrichtung eines Webshops investiert.

Eine Herzensentscheidung

Für Dirr war die Verwirklichung des Augsburger Start-Ups eine echte Herzensangelegenheit: Hierfür gab der gelernte Zahntechniker sogar seinen Posten als Leiter eines 80 Köpfe umfassenden Zahntechnikerlabors auf. Ein Entschluss, den er nicht bereut, denn für ihn war es eine Herzensentscheidung, die sich einfach gut anfühlt. Die Inspiration für Worth It fand Dirr bei einem Unternehmenstraining von Trainerin und Coach Gertrud Hansel aus Augsburg. Hier lernte er, wie wichtig es ist, sich persönliche Werte für Augen zu führen, um sich zu motivieren und wachsen zu können – sowohl im Privatleben als auch im Beruf. Seitdem war er auf der Suche nach einer Möglichkeit, um diese Werte im Alltag sichtbarer zu machen und sich so selbst zu ermutigen, herauszufordern und zu transformieren. „Doch ich suchte vergebens danach. Dann dachte mir, das muss ich selbst in die Hand nehmen“, sagt Matthias Dirr. Dies war die Geburtsstunde von Worth It.

Passend für jede Lebenslage

Worth It hat es sich zum Ziel gemacht, für jeden Menschen und jede Lebenssituation den passenden Wert in qualitativ hochwertigen Holzbuchstaben und -tafeln aus Buchenholz zu verpacken. Dabei reicht das Angebot über verschiedene Schriftarten und Buchstabengrößen auf Tafeln mit einer Breite von bis zu 1,60 Metern. Die einzelnen Buchstaben werden mit der Maschine ausgelasert, anschließend ausgebrannt und nach ein paar Tagen mit der Hand geschliffen. Danach werden die Buchstaben farblich sortiert, zugeordnet und in einen Edelstahlrahmen eingefügt. Je nachdem, welcher Wert den Kunden gerade wichtig erscheint, können sie sie einzeln herausgenommen und ganz individuell angeordnet werden. Zur Zielgruppe gehören dabei sowohl Privatkunden als auch Unternehmen. „Anlässe gibt es viele,“ erzählt Dirr. „Gerade für Geburtstage, zu Weinachten oder für eine Hochzeit wird viel bestellt. Im Mittelpunkt aller Werte steht die Liebe.“ Damit Kunden genau wissen, welches Produkt am besten zu ihnen passt, wurde gemeinsam mit einer Psychologin ein Wertetest entwickelt. Auf dem Webshop können Kunden mithilfe der alphabetischen Werteliste und des Wertekonfigurators die Wertebilder ganz bequem bestellen und nach Hause oder in die Firma liefern lassen. Und ganz nebenbei können sie so noch etwas Gutes für die Umwelt tun, denn für jedes bestellte Werteset wird hier in Augsburg und der Region ein Baum gepflanzt. Das Motto von Worth It: Es sollen mehr Rohstoffe zurückgegeben werden, als durch die Holzwerte verbraucht werden.