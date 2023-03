Hochschule Augsburg stellt neues Projekt auf der KI-Konferenz vor

Forschung

Die Beteiligten des Projekts detex präsentierten auf der ai.bay 2023 einen funktionalen Prototyp für die Kategorisierung von Altkleidung mittels künstlicher Intelligenz. Foto: Suzan Imhoff/ Hochschule Augsburg

Vom 23. bis zum 24. Februar fand die KI-Konferenz ai.bay 2023 der Bayerischen Staatsregierung statt, wo sich KI-Prominenz aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammenfanden. Dort präsentierte die Hochschule Augsburg detex vor. detex ist ein KI-basiertes System, welches automatisch Altkleidung klassifiziert, um die Sortierung zu vereinfachen, da diese heute Großteils noch händisch durchgeführt wird und einen wichtigen und komplexen Schritt im Recycling darstellt.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So entstand detex

An detex sind zwei Einrichtungen des KI-Produktionsnetzwerks der Hochschule Augsburg beteiligt: das Innovationslabor des Instituts für agile Softwareentwicklung und das Recycling Atelier des Instituts für Textiltechnik Augsburg. Dabei entwickelte eine Gruppe motivierter Studierender den Forschungsprototypen im Rahmen eines interdisziplinären Semesterprojektes. Begleitet wurden sie von der Professorin für Informatik und Leiterin des Innovationslabors Prof. Dr. Alexandra Teynor und dem Webdeveloper Slawa Gurevich.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wie das System funktioniert

Ziel des Projektes ist es, den Sortierungsprozess der Altkleidung mithilfe Künstlicher Intelligenz zu unterstützen. Dies geschieht indem zwei hochauflösende Kameras wichtige Merkmale der Kleidungsstücke erfassen und diese kategorisieren. Prof. Dr. Teynor veranschaulicht, dass die Art des Kleidungsstücks Rückschlüsse auf die verwendeten Materialien zulässt. Die KI erkennt die Stoffstruktur des Textils und beeinflusst somit den nachfolgenden Zerkleinerungsschritt. So wird die Grundlage für die weiteren Arbeitsschritte im Recycling geschaffen.

Am Stand auf der ai.bay 2023 konnten sich die Besucher selbst ein Bild von der Technologie machen und sie ausprobieren. Die Interessenten aus Wirtschaft und Forschung stellten dabei spannende Fragen und machten einen inspirierenden Austausch möglich.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Eine Chance für die Augsburger Textilbranche

Prof. Dr. Stefan Schlichter, Professor an der Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik der Hochschule Augsburg und Leiter des ITA Augsburg erklärt, dass wenn die neu entwickelten Verfahren und Technologien ökonomisch und ökologisch sinnvoll eingesetzt werden, dies eine große Chance für Augsburg darstellt. „Denn so lässt sich die regionale und nationale Wertschöpfungskette in der Textilbranche durch Recycling wiederbeleben. Das ist eine große Chance für die hiesige Textilbranche.“

Auch Prof. Dr. Nadine Warkotsch, Vizepräsidentin für Forschung und Nachhaltigkeit sieht hier Potential. Sie legt dar, dass die Förderung durch die Hightech Agenda Bayern, die sie unter anderem für das KI-Produktionsnetzwerk erhalten, aber auch die Einstellung neuer KI-Professuren eine große Möglichkeit ist, die KI und ihre Anwendungen noch intensiver weiterzuentwickeln und in die Praxis zu bringen. „Wichtig ist mir ganz persönlich dabei, dass wir die KI für nachhaltige Ziele einsetzen und wir unsere Studierenden bereits früh aktiv an dem, was wir tun, beteiligen. Ich finde, das ist meinen Kollegen und Kolleginnen beim Recycling Atelier und jetzt bei detex sehr gut gelungen.“