AEV stellt neuen Cheftrainer vor

Trainerwechsel

Das Augsburger Curt-Frenzel-Stadion. Foto: Iris Zeilnhofer/B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Der 55-jährige Rheinländer Christof Kreutzer trägt in der Saison 2023-24 die Verantwortung als sportlicher Leiter und Cheftrainer in Augsburg. In seiner aktiven Karriere feierte Christof Kreutzer fünf Deutsche Meisterschaften mit der Düsseldorfer EG, in deren Nachwuchs er das Eishockey erlernte. Auch seine Trainerkarriere, zunächst als Assistenztrainer startete Kreutzer bei der DEG im Jahr 2012. Von 2014 bis 2017 fungierte er dann als Cheftrainer in Düsseldorf. In der Saison 2015-16 wurde er „Coach oft he year“ in der DEL und stieß mit seiner Mannschaft bis ins Halbfinale vor. Von 2018 bis 2020 betreute Kreutzer den EC Bad Nauheim in der DEL2 als Cheftrainer und seit 2020 war er Sportdirektor bei den Schwenninger Wild WIngs. Jetzt wird seine primäre Aufgabe als Cheftrainer in Augsburg sein, ein schlagkräftiges DEL2-Team auf die Beine zu stellen.

Christof Kreutzer über seine neue Tätigkeit

„Auch wenn die Panther in dieser Saison die Erwartungen nicht erfüllen konnten, so sehe ich in Augsburg einen traditionsreichen Eishockeystandort mit unglaublichem Potential und treuen Fans und Sponsoren. Auch wenn es noch einen Funken Hoffnung auf einen DEL-Verbleib gibt, so konzentrieren sich unsere Planungen zunächst auf die DEL2, in der wir eine Top-Adresse sein wollen. Gemeinsam werden wir im sportlichen Bereich einige Dinge umstrukturieren, konzeptionell neue Wege einschlagen und auch wieder eine engere Bindung zum AEV-Nachwuchs forcieren."

Hauptgesellschafter zu der Entscheidung

Auch Hauptgesellschafter Lothar Sigl äußerte sich zu dieser Entscheidung: „Das Anforderungsprofil für unseren neuen sportlichen Verantwortlichen war eindeutig: Kompetenzen als Cheftrainer und Sportdirektor, großer Überblick über das deutsche Eishockey mit allen Ligen und ein gutes Netzwerk, persönliche Erfahrungen in DEL und DEL2 und deutschsprachig. Christof Kreutzer passt perfekt in dieses Profil. Er genießt unser absolutes Vertrauen auf dieser Schlüsselposition in unserem Club. Es freut uns sehr, dass er sich nach langem und intensivem Austausch in einer sportlich herausfordernden Lage für die Panther entschieden hat. Zudem gibt uns diese Verpflichtung die Möglichkeit, abhängig von der Liga, Aufgabengebiete anders zu verteilen und im sportlichen Bereich zusätzlich neue Stellen zu schaffen."