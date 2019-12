Woolworth ist seit einem Jahr in Augsburg

Vor einem Jahr eröffnete Woolworth ein weiteres Kaufhaus in Augsburg und zieht nun eine positive Bilanz. „Die Entscheidung, ein weiteres Kaufhaus in Augsburg zu eröffnen, war goldrichtig, das zeigt der enorme Kundenzuspruch“, sagt Bezirksleiter Romano Castiglione. „Das Einkaufserlebnis bei uns ergibt sich durch das überraschend breite Sortiment, die durchgängig niedrigen Preise und die gute Qualität. Damit sind wir bundesweit einzigartig und füllen als Nahversorgungskaufhaus eine Nische im Einzelhandel aus.“

Mit drei Standorten in Augsburg vertreten

Neben dem Kaufhaus im HELIO betreibt das Unternehmen zwei weitere Standorte in Augsburg. Mit der Neueröffnung im vergangenen Jahr schließt Woolworth eine Lücke im Standortnetz und nähert sich dem Ziel, deutschlandweit 800 Kaufhäuser zu betreiben.

Über Woolworth

Das Aktionskaufhaus gibt es bereits seit 1879. Der Anspruch ist, Nahversorger für Artikel des täglichen Bedarfs zu sein. So bietet das Kaufhaus Kurzwaren, Dekorationsartikel, Elektronik, Schreib-, Haushalts- und Spielwaren, Kosmetik und Drogerieartikel, Accessoires, Geschenkartikel, Heimtextilien, Koffer, Tierzubehör sowie Bekleidung für Damen, Herren und Kinder an.

Woolworth ist an über 400 Standorten in Deutschland vertreten. Gemeinsam mit Mitarbeitern und Kunden will das Unternehmen wachsen, Ziel sind 800 Kaufhäuser bundesweit. Seit 2010 unterstützt die Woolworth GmbH die gemeinnützige Stiftung help and hope, die sich für sozial benachteiligte Kinder einsetzt.