Wohnbaugruppe Augsburg plant neues Quartier in Kriegshaber

Bauvorhaben

Der Blick aus dem neuen Wohnviertel über die Weltwiese in Richtung Reesepark. Visualisierung: asp Architekten und Bäuerle Landschaftsarchitektur + Stadtplanung

Auf dem etwa 14,5 Hektar großen Gebiet rund um die Carl-Schurz-Straße in Kriegshaber soll ein neues Wohnviertel entwickelt werden. Das Areal, das die unter US-Besatzung erbaute Siedlung „Centerville-Nord“ und die ehemals teilweise als Baseball-Feld genutzte Rasenfläche „Weltwiese“ umfasst, wird dafür umstrukturiert und neu bebaut. Die Wohnbaugruppe Augsburg stellt das Projekt vor.

Neue Wohnfläche

Aktuell befinden sich auf dem Grundstück 344 Wohnungen der Wohnbaugruppe Augsburg. Im neuen Quartier ist mit rund 1.200 Wohneinheiten zu rechnen, die auf dem Grund des derzeitigen Bestands sowie Teilen der „Weltwiese“ entstehen werden. Diese soll als große Grünfläche der Nachbarschaft gestaltet und ökologisch deutlich aufgewertet werden. „Damit trägt die WBG auch dem Wunsch der Bevölkerung Rechnung, wertvolle Grünflächen zu erhalten. Gleichzeitig ist der Neubau von bezahlbaren Wohnungen wichtiger denn je, und das bei knapper Grundstücksverfügbarkeit. Mit der Weltwiese verfügt die Wohnbaugruppe Augsburg über eine eigene große Fläche, die durch die Umsetzung des Siegerentwurfes viel Potenzial für ein zukunftsweisendes Stadtquartier bietet“, sagt Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Eva Weber.

Zukunftsfähiges Wohnviertel

Für die Neuentwicklung des Gebiets „Centerville-Nord / Weltwiese“ wurde ein städtebaulicher und landschaftsplanerischer Realisierungswettbewerb ausgelobt. Gefordert war ein Konzept für e­­in modernes Quartier, das klimafreundlich ist und auch weitere Kriterien erfüllt. Dazu sollte ein Mobilitätskonzept und die Planung des Freiraums entworfen werden. „Die Neuplanung des Gebiets ist ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft, die Umsetzung wird uns über viele Jahre beschäftigen. Unser Ziel ist es, hier ein lebendiges, nachhaltiges Quartier mit durchweg hoher Wohnqualität in allen Lagen zu schaffen“, so Wohnbaugruppe-Geschäftsführer Dr. Mark Dominik Hoppe.

Planungsbüro aus Stuttgart überzeugt mit Entwurf

Nun stehen auch die Preisträger unter den insgesamt 15 Teilnehmern des Realisierungswettbewerbes fest: Gewonnen haben die Stuttgarter Büros asp Architekten und Bäuerle Landschaftsarchitektur + Stadtplanung. Alle Einreichungen des Wettbewerbs sind noch bis einschließlich Donnerstag, 5. Oktober 2023, im ehemaligen Sheridan-Casino für die Interessierte kostenlos zugänglich.

Der Gewinnerentwurf sieht ein eigenständiges Quartier mit größtenteils drei- bis fünfgeschossigen Gebäuden vor, die sich um einen Boulevard für Fahrradfahrer und Fußgänger arrangieren und gemeinschaftliche Einrichtungen besitzen. Als landschaftlichen Mittelpunkt setzen die Planer eine verkleinerte Weltwiese, die im neuen Konzept deutlich an Aufenthaltsqualität gewinnt. Überzeugen konnte auch ihr Prinzip einer „Schwammstadt“ sowie das ökologische Gesamtkonzept. Des Weiteren ist das Viertel als weitgehend autofreie Zone konzipiert.

Planungssicherheit für die derzeitigen Bewohner

Die Entwicklung des Gebietes ist schrittweise geplant: Im Idealfall sollen nach einem Baustart auf der zur Verfügung stehenden Freifläche die Bestandsmieter in den Neubau umgesiedelt werden. Danach erfolgt der Abbruch der alten Blöcke, um wieder Platz für neue Gebäude zu schaffen. „Ein Hauptaugenmerk wird sein, die Mieterschaft über die Planungen rechtzeitig und stetig auf dem Laufenden zu halten und selbstverständlich auch, ihnen durchgehend eine Wohnmöglichkeit bieten zu können“, so Dr. Hoppe. Im nächsten Schritt wird die Wohnbaugruppe Augsburg zusammen mit der Bauverwaltung der Stadt einen konkreten Bebauungsplan erstellen.