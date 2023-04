Die neue Firmenzentrale der Wohnbaugruppe Augsburg feiert Richtfest

Expansion

Die Fassade der neuen Firmenzentrale der Wohnbaugruppe Augsburg. Foto: Michael Arnold / B4BSCHWABEN.de

Dr. Mark Dominik Hoppe ist sichtlich zufrieden. Denn nachdem im Februar 2022 der Grundstein für die neue Firmenzentrale der Wohnbaugruppe gelegt wurde, feierte der ihr Geschäftsführer nun Richtfest. Mit dabei waren diverse Gäste aus Politik und Wirtschaft. Unter anderem Oberbürgermeisterin Eva Weber, sowie deren Vorgänger Kurt Gribl.

Eva Weber und Dr. Mark Hoppe feiern das Richtfest der neuen Firmenzentrale der WBG. Foto: Michael Arnold / B4BSCHWABEN.de

Die Neue Zentrale befindet sich an der Bürgermeister Ackermann Straße, Ecke Sommestraße beziehungsweise Reinöhlstraße. In dem Hochhauskomplex sollen in etwas mehr als einem Jahr nicht nur die Verwaltungsbüros der WBG untergebracht werden, sondern auch die Werkstatt einziehen. Diese befindet sich derzeit in Lechhausen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Deshalb muss die Wohnbaugruppe umziehen

Der Umzug ist für die Wohnbaugruppe dringend nötig geworden. Derzeit befindet sich der Unternehmenssitz noch im Schuberthof. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1928 – selbstredend also, dass es für seinen heutigen Verwendungszweck nicht mehr geeignet ist. Und das nicht nur aus Gründen der Barrierefreiheit, sondern auch in Sachen Platz. Inzwischen platzt das Haus sprichwörtlich aus allen Nähten. Umso glücklicher ist Dr. Hoppe deshalb, dass sein Team voraussichtlich im Sommer 2024 endlich umziehen kann. „Die Wohnbaugruppe Augsburg blickt mit ihren über 95 Jahren auf eine traditionsreiche und erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Als das Wohnungsunternehmen der Stadt Augsburg stellt sich die Wohnbaugruppe Augsburg der Aufgabe, breite Schichten der Augsburger Bevölkerung dauerhaft mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Mit einer neuen Firmenzentrale sichert die WBG die Zukunft des geförderten Wohnungsbaus in Augsburg“, erklärte Oberbürgermeisterin Eva Weber in ihrem Grußwort.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das Projekt wird teurer als kalkuliert

Einen kleinen Wermutstropfen muss er dennoch schlucken. Denn durch steigende Kosten in der Baubranche und höher werdende Zinsen ist folglich auch der Gesamtpreis des Gebäudes gestiegen. Ursprünglich sollte das Projekt rund46,3 Millionen Euro kosten. Jetzt wird der Gesamtpreis mit etwa 48,2 Millionen Euro beziffert. Insgesamt liege die Steigerung in Anbetracht der Umstände aber immer noch gut im Rahmen, versicherte Hoppe.