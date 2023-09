Die Wohnbaugruppe Augsburg hat den Reesepark II jetzt vollvermietet

Wohnungsbau

Der Reesepark II mit insgesamt 135 Wohneinheiten in Kriegshaber ist vollständig an ihre neuen Mieter übergeben. Foto: Carmen Mailbeck / Wohnbaugruppe Augsburg

Die Wohnbaugruppe Augsburg hat alle Wohnungen des Reesepark II an ihre neuen Mieter übergeben. Die 75 Wohnungen des ersten Bauabschnitts wurden bereits zum April und Mai vermietet, nun folgten die restlichen 60 Wohneinheiten. Mit Abschluss des zweiten Bauabschnitts sind damit sämtliche 135 Wohneinheiten in der Wohnanlage an der Familie-Einstein-Straße in Kriegshaber vermietet. „Aufgrund der erschwerten Bedingungen, mit denen der Immobiliensektor in jüngster Zeit zu kämpfen hat, musste auch unsere Wohnbaugruppe in Sachen Neubautätigkeit vorerst einen Schritt zurück machen“, erklärt Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Eva Weber. „Umso mehr freut es mich, dass der Reesepark II nun fertiggestellt wurde und die Mieterinnen und Mieter hier ein neues Zuhause finden können.“ Die sämtlich barrierefreien Wohnungen verteilen sich auf acht Gebäude. Der Innenhof wurde unter dem Motto „Waldlichtung“ angelegt und mit 30 neuen Bäumen bepflanzt, die aufgrund der Gestaltung der Tiefgarage hoch wachsen können. Die Grünanlagen werden bis November dieses Jahres fertiggestellt. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei rund 42 Millionen Euro.

So ist der Reesepark in Augsburg aufgebaut

Die Wohnanlage Reesepark II ergänzt den 2021 fertiggestellten Reesepark I, in dem die Nahversorgung für das Quartier geschaffen wurde, um ein Nachbarschaftszentrum inklusive Mehrgenerationentreff und Quartiersstützpunkt mit zugehörigem Manager, für den die Wohnbaugruppe Augsburg in den ersten drei Jahren die Personalkosten trägt. Betreiber des Zentrums ist die katholische Kirchenstiftung St. Thaddäus. Die Räumlichkeiten wurden von Seiten der Wohnbaugruppe bereits übergeben. „Wir freuen uns, dass wir mit diesen beiden Projekten in Kriegshaber den nördlichen Abschluss des Reeseparks gestalten und neben dringend benötigtem Wohnraum wichtige Angebote für die Bürgerinnen und Bürger schaffen konnten“, sagt Wohnbaugruppe-Geschäftsführer Dr. Mark Dominik Hoppe.

Geförderter Wohnraum für Familien

Alle 135 Wohnungen wurden im Rahmen der Einkommensorientierten Förderung (EOF) errichtet. Damit die Wohnbaugruppe die Neubaumaßnahmen bei den aktuell hohen Bau- und Grundstückspreisen wirtschaftlich errichten konnte, hat die zuständige Bewilligungsstelle, das Amt für Wohnbauförderung und Wohnen der Stadt Augsburg, eine Zielmiete von 12,50 Euro pro Quadratmeter genehmigt. Aufgrund der EOF erhalten die Mieter einen monatlichen Mietzuschuss. In der niedrigsten Einkommensstufe liegt die Belastung für den Mieter danach beispielsweise bei 7,00 Euro pro Quadratmeter. In der obersten Einkommensstufe werden die Kosten auf 9,00 Euro pro Quadratmeter gesenkt.

Die Wohnbaugruppe Augsburg realisiert 248 Wohnungen in 2023

Auch in der Wohnanlage Michaelipark in Pfersee wurden bereits 30 von 74 Wohnungen an die Mieter übergeben. Die restlichen Wohneinheiten werden voraussichtlich im November folgen. Ebenfalls noch bis Ende des Jahres vermietet werden sollen 39 von insgesamt 62 Wohnungen in der Wohnanlage Sheridanpark II, die Übergabe der restlichen 23 Einheiten soll Anfang 2024 stattfinden. „Damit bringen wir 2023 insgesamt 248 Wohnungen auf den Markt und leisten gemäß unserem Auftrag einen wichtigen Beitrag für mehr bezahlbaren Wohnraum in Augsburg“, erklärt Dr. Hoppe. Darüber hinaus befindet sich die Wohnanlage Prinz-Karl-Viertel mit 47 geförderten Wohneinheiten im Bau, deren Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2025 geplant.