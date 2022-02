Wohnbaugruppe Augsburg pflanzt 50 neue Bäume

Die Wohnanlagen den städtischen Wohnbauunternehmens werden immer grüner. Die Wohnbaugruppe Augsburg setzt seit 2019 jährlich verschiedene Maßnahmen zur Aufwertung der Grünanlagen um. Im April und Mai 2021 wurden beispielsweise rund 660 Quadratmeter Blühwiese angelegt und sieben Insektenhotels aufgestellt. Im November pflanzte das Unternehmen zudem 51 Bäume.

Zusammenarbeit mit Amt für Grünordnung Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Um zu gewährleisten, dass geeignete Arten an den jeweiligen Standorten eingesetzt werden, arbeitet die Wohnbaugruppe eng mit dem Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (AGNF) zusammen. Es wurden in sechs Bestandswohnanlagen 30 Kornelkirschen, 6 Säulen-Vogelbeeren, 4 japanische Nelkenkirschen, 2 Baum-Felsenbirnen und 9 Scharlach-Äpfel neu eingesetzt. Die Bäume haben bereits eine Höhe zwischen drei und fünf Metern mit einem Stammumfang von rund 20 Zentimetern.

Auch für dieses Jahr plant die Wohnbaugruppe weitere Mittel zur Förderung von Klima- und Naturschutz. Ende 2022 werden mindestens 50 Bäume gepflanzt. Daneben sind für das Frühjahr 1.390 Quadratmeter neue Blühwiesenfläche, sowie zehn Insektenhotels eingeplant.

Neubau des Firmensitzes Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neben neu gepflanzten Bäumen ist die Wohnbaugruppe auch noch mit einem weiteren, großen Projekt beschäftigt. Die Wohnbaugruppe Augsburg ist seit ihrer Gründung im Jahr 1927 fest am Standort in der Rosenaustraße verwurzelt. Nach mehr als neun Jahrzehnten plant die städtische Tochter nun den Bau eines Firmensitzes. Dieser soll den Anforderungen an das Unternehmen gerecht werden. Das Neubauprojekt feierte am 10. November seinen symbolischen Spatenstich unter anderem im Beisein von Eva Weber, Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Wohnbaugruppe, Geschäftsführer Dr. Mark Dominik Hoppe, Mitgliedern des aktuellen und ehemaligen Aufsichtsrates sowie den wichtigsten Projektverantwortlichen.