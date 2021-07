Wohnbaugruppe Augsburg Entwickeln feiert Jubiläum

Die Wohnbaugruppe Augsburg ist nicht nur das Wohnungsbauunternehmen der Stadt, sondern kümmert sich seit 1996 auch um Entwicklungs-, Sanierungs- und Verwaltungsaufgaben kommunaler Immobilien. Diese Aufgaben übernimmt die Tochterfirma Wohnbaugruppe Augsburg Entwickeln, ehemals AGS, heuer seit 25 Jahren. Am 24. Juli 1996 als AGS (Augsburger Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH) gegründet, kümmert sich das Unternehmen seither um alle Tätigkeiten für Dritte: Dazu zählen Sanierungen und Modernisierungen von Schulen, Kindergärten, Feuerwehrhäuser, Sportplätzen und kommunalen Immobilien sowie deren Verwaltung und die Entwicklung der Kasernenflächen.

Die Sanierung und Modernisierung von Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten ist eine der zentralen Aufgaben der Wohnbaugruppe Augsburg Entwickeln. Zu den jüngsten Projekten zählt der neue Hort an der Eichendorff-Schule, die Kita an der Schwimmschulstraße oder auch die Sanierung der Hans-Adlhoch-Schule. 2011 wurde mit der Westpark Grundschule ein Schulneubau realisiert. Mit der Sanierung der Oase steht Kindern und Teenagern Rechts der Wertach seit 2020 wieder ein Jugendzentrum inklusive Sportplätzen und Gemeinschaftsgarten zur Verfügung.

Seit 1998 unterstützt die Wohnbaugruppe Augsburg Entwickeln die Stadt bei der Überplanung von Teilgebieten der Kasernenflächen Reese, Sheridan und Flak. Wo lange Zeit das US-Militär stationiert war, wurden über die Jahre neue Wohn- und Gewerbegebiete sowie Parklandschaften geschaffen. Hier befinden sich heute Spielplätze, ein Skatepark und eine Freeletics-Anlage. Der zugehörige Park wurde jüngst mit dem Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis 2021 ausgezeichnet. „Wir haben das Projekt für die Stadt maßgeblich betreut. Es wurde ein qualitativ hochwertiger, generationsübergreifender Lebensraum für alle Augsburgerinnen und Augsburger geschaffen, von dem die Bevölkerung dauerhaft profitieren wird“, freut sich Dr. Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe Augsburg.

In 25 Jahren war das Unternehmen an zahlreichen Projekten beteiligt und federführend tätig, die zum Teil auch international Aufmerksamkeit erregten. Dazu zählt der Bau des Technologiezentrum Augsburg im Innovationspark, wie auch die Errichtung mehrerer Messehallen, die für Leitmessen wie die Interlift und GrindTec eine entscheidende Rolle spielen. Mit der Sanierung der Olympia Kanustrecke wird aktuell die historische Anlage am Eiskanal wieder für den Spitzensport fit gemacht. Das Curt-Frenzel-Stadion, das bis 2013 modernisiert wurde, ist Heimspielstätte für Deutschlands ältesten DEL Club und war bereits Austragungsort für den Deutschland Cup. Mit der Augsburger Puppenkiste, das wohl bekannteste Marionettentheater Deutschlands, verwaltet die Wohnbaugruppe Augsburg Entwickeln ein Wahrzeichen der Stadt. Mit dem Textilmuseum und der Stadtarchäologie wurde 2010 ein wichtiges Kulturgut der Fuggerstadt fertiggestellt, welches die Geschichte Augsburgs bewahrt. „Die Wohnbaugruppe Augsburg Entwickeln realisiert seit 25 Jahren für unsere Stadt wichtige Neubau- und Sanierungsprojekte insbesondere aus den Bereichen Bildung, Stadtentwicklung, Sport und Kultur. Damit schafft das Unternehmen im Auftrag der Stadt Lebens- und Entfaltungsräume für die Augsburger Stadtgesellschaft“, lobt Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Wohnbaugruppe Augsburg Eva Weber.