Wirtschaftsjunioren Augsburg feiern Jahreshauptversammlung

Während viele Branchen immer noch wie gelähmt der Pandemie gegenüberstanden, zeigte das Netzwerk, was es bedeutet, einen echten Neustart hinzulegen: Unter dem Schlagwort „Restart 2021“ feierte mit dem Format „Augsburg 2030“ ein Sprungbrett für junge Unternehmer Premiere.

Dieser Pitch-Wettbewerb ermöglichte es Gründern ihre Geschäftsidee oder Zukunftsvision einer hochkarätigen Jury vorzustellen und Preisgelder abzustauben. Kurz darauf wurde mit dem „Speaker Event“ der Kongress am Park zur Bühne für Topspeaker Jack Nasher und Knut Kircher. „Bewusst führen – stark verhandeln“ war das Thema der Vorträge und Netzwerkmesse.

Augsburger Wirtschaftsjunioren gewinnen Bundespreis

Aber auch im digitalen Bereich ließen sich die Mitglieder nicht von den Kontaktbeschränkungen bremsen und entwickelten den Podcast „Agora-Rise“, in welchem mit Journalisten aus aller Welt intensiv über Fake News und das Zeitalter der sozialen Medien gesprochen wurde. Mit dem Podcast gelang es den WJ sogar, den Bundespreis der WJ nach Augsburg zu holen. Da ist natürlich verständlich, dass die Präsidentin Sandra Haas voller Elan und Freude auf die ehrenamtlichen Leistungen zurückblickte, die hier erbracht wurden.

So wurde Ralf Elcheroth für seine langjährige, unermüdliche Unterstützung mit der silbernen Juniorennadel ausgezeichnet. Das Präsidentenamt der Wirtschaftsjunioren ist auf ein Jahr begrenzt und so wurde sodann der Leitspruch „one year to lead” mit einer erfolgreichen Wahl live in der IHK Schwaben und an den Bildschirmen umgesetzt. Daraufhin präsentierte Gero Gode, der frisch gewählte Präsident der Wirtschaftsjunioren Augsburg, das neue Jahresmotto: „ALL IN: Innovation in Augsburg“. Hochmotiviert konnte er darstellen, wie die Region Augsburg in der Schere zwischen Fernost und Silicon Valley in Zukunft bestehen müsse.

So richte der Verein sein Augenmerk 2022 besonders darauf, den lokalen, unternehmerischen Innovationsgeist zu stärken und zukunftsfähige Ideen anzustoßen. Augsburg darf also auf einige vielversprechende Projekte in diesem Jahr gespannt sein. Denn eines ist auf der Versammlung klar zum Ausdruck gebracht worden: Die WJ Augsburg blicken trotz der allgemeinen Unsicherheit nach vorn und sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln, um unsere Region unternehmerisch und gesellschaftlich zu gestalten.