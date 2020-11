Wird die afa 2021 in Augsburg stattfinden?

Der afa-Veranstalter AFAG Messen und Ausstellungen hat gemeinsam mit Beteiligten und Partnern entschieden, dass unter den aktuellen Gegebenheiten eine weitere Planung der afa 2021 nicht möglich ist. Das gab die AFAG am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Geplant war die afa vom 10. bis 14. Februar. Das regionale Wirtschaftsschaufenster öffne nun erst wieder 2022 in der Messe Augsburg seine Tore.

„Wir bedauern es sehr, dass die afa 2021 nicht stattfinden kann. Die Veranstaltung ist für die gesamte Region ein wichtiger jährlicher Treffpunkt und wirtschaftlicher Impulsgeber. Die momentane Situation macht es jedoch leider unmöglich, konkrete Planungen für Veranstaltungen im Februar 2021 abzuschließen“, so Henning und Thilo Könicke, Geschäftsführer des afa-Veranstalters AFAG. Die Aussteller und Besucher werden gesondert über die Absage der afa informiert, heißt es weiter.

„Auch wenn wir die afa 2021 schweren Herzens absagen müssen, freuen wir uns, dass einige große Partner und Aussteller bereits jetzt für 2022 ihre Teilnahme angekündigt haben und schon erste Ideen haben, wie sie sich 2022 wieder der Region in Augsburg präsentieren möchten“, so Henning und Thilo Könicke. „Unter den aktuellen Rahmenbedingungen gibt es für die Messebranche keine verlässlichen Aussagen. Sollte sich das in den nächsten Wochen und Monaten ändern, könnten wir uns vorstellen, im Sommer 2021 außerplanmäßig ein gesondertes Schaufenster für die regionale Wirtschaft zu schaffen.“

Datum für afa 2022 steht fest

Über 500 Aussteller präsentieren zur afa ihre Angebote rund um die Themen Bauen, Wohnen, Gesundheit, Mobilität, Freizeit, Spiel und Sport. Seit ihrer Neuausrichtung in den vergangenen Jahren steigen bei der afa auch wieder die Besuchszahlen. Die nächste afa soll vom 2. bis 6. Februar 2022 in der Messe Augsburg stattfinden.