Wie Webasto SE vom Augsburger Weitblick 1.7 profitiert

Webasto SE: Seit 2019 existiert der Webasto Entwicklungsstandort Augsburg. Die Kolleginnen und Kollegen in Augsburg entwickeln im Rahmen der Elektromobilität Hard- und Software für Steuergeräte, Batterien und Ladeinfrastrukturen und führen auch das dazugehörige Testing vor Ort durch. Mechanik und Elektronik so zusammenzubringen, dass zuverlässige hochwertige Systeme für die Automobilindustrie daraus entstehen, ist anspruchsvoll. Der Innovationspark ist ein hochattraktiver Standort, der sehr gut zur Ausrichtung von Webasto passt, sich stärker als mechatronische Firma aufzustellen.

Welche Benefits bietet das moderne Bürogebäude ihren Mitarbeitern, welche andere nicht mit sich bringen?

Zunächst ist Augsburg als Alternative zu München ein sehr attraktiver Standort mit hochqualifizierten Arbeitskräften. Er bietet somit eine gute Ergänzung zu unseren Standorten im Raum München. Das Bürogebäude vereint für uns innovatives Umfeld, neueste Standards, agile Projekträume und modernste Technik. Themen, die im Gebäude umgesetzt wurden wie Solarenergie oder Biodiversität spiegeln sich ebenfalls in der Webasto Strategie wider und passen somit sehr gut zu uns.

Elektronik-Know-how ist für uns zu strategischem Know-how geworden und äußerst wichtig für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Webasto Gruppe. Mit der Nähe zur Universität und zahlreichen anderen innovativen Unternehmen, mit dem wir zum Teil auch in Projekten außerhalb von Augsburg zusammenarbeiten, handelt es sich um ein sehr inspirierendes Umfeld, in dem sich auch Webasto gerne positioniert.

Büro- und Arbeitswelten 4.0 nach Wünschen der Mieter heißt es von Seiten der LeitWerk AG und Audax GmbH. Welche konkreten Vorstellungen hatten Sie für die Bezugsgespräche angebracht?

Uns ist es wichtig, für unsere Mitarbeiter flexiblen Arbeitswelten zu gestalten. Viele Themen wie flexibles und agiles Arbeiten sind nun durch die Coronakrise noch einmal verstärkt worden. In dem neuen Gebäude finden wir agile Räume gepaart mit neuester Messtechnik.

Kompetente Fachleute mit langjähriger Erfahrung in Entwicklung und Fertigung von Elektronikkomponenten sind in der Automobilindustrie derzeit sehr gefragt – so auch bei Webasto. Derzeit arbeiten bereits rund 60 Kolleginnen und Kollegen in Augsburg. Durch die unmittelbare Nähe zur Autobahn ist der Standort gut auch von anderen Webasto Standorten, aus München oder dem Augsburger Umland zu erreichen. Ein großer Bonus ist ebenfalls die Straßenbahnhaltestelle vor der Tür des Gebäudes.