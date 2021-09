Büroflächen des Weitblick 1.7 in Augsburg vollvermietet

Das Augsburger Immobilienunternehmen Kragler verzeichnet die Vollvermietung der Büroflächen im Weitblick 1.7 im Süden von Augsburg. Als weiterer langfristiger Mieter konnte die SHC Stolle & Heinz Consultants GmbH & Co. KG für das Bürogebäude im Augsburger Innovationspark gewonnen werden. Sämtliche Büro- und Forschungsflächen sind damit langfristig vermietet.

450 Quadratmeter für SHC Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die SHC ist ein in Augsburg ansässiges Beratungsunternehmen mit Fokus auf Digital Payments und Digital Health, welches seine Kunden bei der Konzeption digitaler Produkte und Plattformen, der Umsetzung komplexer Technologien sowie im Business Development und dem Vertrieb berät. Im Weitblick 1.7 wird SHC eine etwa 450 Quadratmeter große EG-Mieteinheit mit bodentiefen Fenstern und einer lichten Höhe von circa vier Metern beziehen.

So sieht der Weitblick 1.7 aus Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der Weitblick 1.7, ein Projekt der Augsburger LeitWerk AG und Audax GmbH, ist ein Bürogebäude, welches sich im Innovationspark im Süden der Stadt Augsburg befindet. Das Gebäude verfügt über eine eigene App, dimmbare elektrochrome Verglasung im 4. und 5. Obergeschoss und die „Magic Mirrors“ in den Aufzügen. Die Nachhaltigkeits-Zertifizierung nach LEED wurde in der höchsten Stufe (Platin) erreicht. Außerdem verfügt das 17.300 Quadratmeter große Gebäude über eine hauseigene KiTa, einen repräsentativer Konferenz- und Tagungsbereich, High-Tech Wasserveredelungsanlagen in allen Zugängen des Gebäudes und eine Dachterrasse.

Spezialisierung auf Gewerbeimmobilien Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Vermietung erfolgte von Beginn an exklusiv durch die Kragler Immobilien GmbH. Derzeit wird noch nach einem Mieter für die Gastronomiefläche im Erdgeschoss und für zwei Nutzer von zur Untervermietung bereitstehenden, möblierten Mieteinheiten gesucht. Das Augsburger Immobilienbüro ist Spezialist für Gewerbeimmobilien, New Work und eine frühzeitige Vermietung bei Neubauvorhaben. Das Leistungsspektrum des Full-Service-Immobilienmaklers wird durch Wohnimmobilien, Kapitalanlagen, Wertgutachten und Immobilienversteigerungen ergänzt.