Wie MyPossehl den Online-Handel verändern möchte

Wie so vieles bewegt sich der Handel immer weiter in die digitale Welt. Unternehmen können heuer kaum bestehen, ohne über einen Internetauftritt ihre Produkte an einen erweiterten Kundenkreis zu vertreiben. Dieser Aufgabe widmet sich das Corporate Start-Up Possehl Online Solutions GmbH. Mit 14 Jahren Erfahrung im Bereich des B2B E-Commerce wollen sie Verkäufer und Dienstleister bei der digitalen Transformation unterstützen. Das Spezialgebiet des Augsburger Betriebs liegt im Maschinen- und Anlagenbau.

Der Begriff B2B E-Commerce stammt aus dem englischsprachigen Raum und bedeutet den Verkauf von Business to Business. Damit wird der Handel von Waren und Dienstleistungen über das Internet zwischen Geschäftseinheiten beschrieben. Durch den Absatz über eine Online-Verkaufsplattform lassen sich für Unternehmen Vertriebsaufwendungen einsparen. So können Lager- und Personalkosten verringert werden. Durch die ständige Erreichbarkeit lassen sich zudem Umsatzsteigerungen erzielen. Diese Effizienz- und Effektivitätssteigerung soll auch der neue Marktplatz von Possehl Online Solutions ermöglichen.

Seit dem 01. Oktober ist MyPossehl als B2B-Verkaufsplattform nutzungsbereit und im Internet aufrufbar. Dort will das Augsburger Unternehmen seinen Kunden eine spezifische E-Commerce Strategie bereitstellen. Händler aus der Fertigungsindustrie und weiteren Branchen sollen ihre Produkte hierüber verkaufen. Durch das zunehmende Wachstum an Verkäufern profitieren Nutzer von einem vielfältigen Sortiment. Bekannte Probleme des B2B E-Commerce sollen auf dem Marktplatz nicht vorzufinden sein. Der Einkaufsprozess sei reibungslos und individuelle Bedürfnisse von Käufern sowie Verkäufern durch verschieden Funktionen gedeckt.

Possehl Online Solutions übernimmt nicht nur das Hosting, den Betrieb und die Sicherheitswahrung auf ihrer Verkaufsplattform. Das Augsburger Unternehmen möchte seine Kunden auch beim Neueinstieg in die Digitalisierung unterstützen. Dies soll unkompliziert und mit geringfügigen Kosten geschehen. Bisher skeptische Maschinenbauer sowie Fertigungsbetriebe seien insbesondere im Fokus.