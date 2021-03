Possehl Gruppe stellt neues Augsburger Startup vor

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Possehl Online Solutions GmbH ist inzwischen mehr als ein Jahr alt. Sie ist im Dezember 2020 in Augsburg gegründet worden – und zwr als Startup der Possehl-Gruppe. Die Gründungsmitglieder der neuen Possehl Online Solutions GmbH bringen laut eigener Aussage Fachwissen aus unterschiedlichen Bereichen des B2B E-Commerce und des Maschinen- und Anlagenbaus mit in das neue Unternehmen. Sie haben schon in den letzten beiden Jahren als Team bei manroland Goss web systems zusammengearbeitet. Fokus der GmbH liege darauf, die Digitalisierung von Unternehmen speziell im Maschinen- und Anlagenbau zu unterstützen und voranzutreiben.

„Wir haben nicht nur 13 Jahre Erfahrung im B2B E-Commerce Bereich, sondern im B2B E-Commerce des komplexen Maschinen und Anlagenbaus”, erklärt Alexander Wachter, Geschäftsführer der Possehl Online Solutions. Die Possehl Online Solutions GmbH entwickelt in Zusammenarbeit mit externen Software-Dienstleistern E-Commerce Lösungen. „Doch das ist erst der Anfang”, erklärt Alexander Wachter. „Uns ist es besonders wichtig, nicht einfach nur ein Produkt zu verkaufen, sondern ein all-umfassendes Dienstleistungskonzept, das sich ineinander ergänzt. Unser Service hört nicht beim Kauf auf, sondern fängt dort erst an.”

Ende Januar hat uns das Augsburger Startup Possehl Analystics GmbH verraten, wie der Gründungsstart verläuft und weshalb der Geschäftsführer großes Potential in der Branche sieht.