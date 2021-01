So startet das Start-up Possehl Analytics GmbH in Augsburg

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die neugegründete Possehl Analytics GmbH ist ein IoT (Internet of Things) Start-up aus Augsburg und Teil der Lübecker Possehl Gruppe. Das Unternehmen hat sich aus der manroland Goss Gruppe gelöst und agiert im Bereich, datengetriebene Geschäftsmodelle zu entwickeln und umzusetzen. Die Kunden sind etwa Anlagenbauer oder Produktionsunternehmen. Die ersten Kunden gehen bereits im März mit dem Software-Baukasten von Possehl Analytics live, womit das Unternehmen in der Corona-Krise neue Arbeitsplätze für die Region Augsburg schaffen möchte.

Geschäftsführer des jungen Unternehmens ist Manuel Kosok, ehemals Geschäftsführer bei grapho metronic Mess- und Regeltechnik in München und Technikchef von manroland Goss. Er erläuterte den Fokus des Start-ups so: „Wir spüren, dass die Nachfrage unter Anlagenbauern und Produktionsunternehmen nach Datenanalysen auf cloudbasierten Systemen stetig steigt. Dazu werden wir bei Possehl Analytics eine vielfältige, offene und kollaborative Arbeitsumgebung schaffen, indem wir die innovativsten Technologien nutzen.“ Außerdem fügte er an: „Wir wollen unseren Partnern dabei helfen, datengetriebene Geschäftsmodelle umzusetzen - moderne Technologien und unser kreatives Team helfen dabei.“

Den finanziellen Background von Possehl Analytics sieht Kosok unterdessen als gesichert. Denn das Start-up ist eng mit der Possehl Gruppe verknüpft. Er erklärte: „Obwohl wir ein junges Start-up sind, müssen sich unsere Kunden um unsere Budgets keine Sorgen machen - wir sind eine 100 prozentige Tochtergesellschaft der Possehl Gruppe, die über aktuell mehr als 13.000 Angestellte verfügt - verteilt auf mehr als 200 Gesellschaften weltweit, mit einem Umsatz von rund 4,4 Milliarden Euro.“