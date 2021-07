Wie innovativ ist Augsburg, Herr Landrat Martin Sailer?

Was macht den Landkreis Augsburg zu einem innovativen Standort? Wieso sollte sich ein Unternehmen für Augsburg entscheiden? Und was sind die Vorteile des Innovationsparks? Und auf welche Innovation made in Augsburg sind Sie besonders stolz? Das erklärt der Augsburgrt Landrat Martin Sailer im Video-Interview:

Teil der Rocketeer Innovation Week

Das Interview ist Teil der Themenwoche "Zukunft & Innovation" der Augsburger Allgemeinen und Rocketeer. Vom 12. bis 17. Juli blicken sie gemeinsam in die Zukunft und zeigen innovative Ideen aus Wirtschaft und Politik sowie die Macherinnen und Macher dahinter.