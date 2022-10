Augsburger Codeblick GmbH und Lochbronner Design Studio fusionieren

Zusammenschluss

Sebastian Lochbronner (links) und Ibo Argun (rechts) starten gemeinsam auf dem Markt. Foto: Codeblick

Gemeinsam zur stärksten „Digital-Commerce-Agentur“ Deutschlands werden – so lautet die Mission von Ibo Argun und Sebastian Lochbronner. Die Codeblick GmbH und das Lochbronner Design Studio haben sich deshalb dieses Jahr zusammen geschlossen. Ibo Argun, Geschäftsführer der Digital Agentur Codeblick im Augsburger Sheridan Park und Sebastian Lochbronner, Gründer des Lochbronner Design Studios aus Schwabmünchen, kennen und schätzen sich schon seit Jahren. Kennengelernt haben sie sich über Linkedin. Schließlich kamen die beiden dann darin überein, dass die Agenturen sich ideal ergänzen würden. Codeblick agiert in der E-Commerce Beratung und hat sich im Bereich Web-Design, Shopware und strategischer Beratung für Digitalisierung spezialisiert und dafür zwischenzeitlich auch zahlreiche Zertifizierungen und Auszeichnungen erhalten. Erst jüngst etwa als „German Web Award Gewinner 2022“.

Das sagt Sebastian Lochbronner zu der Fusion

„Die Digitalagentur Lochbronner Design Studio ist in den 12 Jahren ihres Bestehens zu einem Erfolgsgarant in der Werbe- und Designbranche im Landkreis Augsburg und weit darüber hinaus geworden. Über 300 Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen zählen auf die Innovation, das Engagement, die Kreativität sowie das breite Marketing Know-how unserer Agentur“, erklärt Sebastian Lochbronner und ergänzt: „Für uns ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, einen neuen Weg zu gehen, und diesen gern zusammen mit unseren langjährigen Kunden & Partnern.“ Außerdem erläuterte er: „Während meiner letzten 12 Jahre in der Agenturbranche durfte ich mit meiner Agentur Lochbronner Design Studio zahlreiche Projekte begleiten. Bei über 300 Kunden wurde mit kreiert, mit gefiebert, mit gefreut und Projekte in die richtigen Bahnen gelenkt. Dafür bin ich sehr dankbar. Nachdem unsere Agentur auf ein 5- köpfiges Team angewachsen ist, kommt nun die Zeit, meine eigene Agentur in neue, herausfordernde Gewässer zu lenken“.

Weshalb Codeblick der Wunschpartner für Lochbronner ist

„Auf der Suche nach dem richtigen strategischen Partner war entscheidend, dass unsere Kernkompetenzen Design, Entwicklung & Beratung bestmöglich eingebracht und weiterentwickelt werden können. Die Wahl des Wunschpartners fiel dann schnell auf Ibo von Codeblick, mit dem mich seit Jahren ein kreativer, freundschaftlicher Austausch verbindet“, erklärte Lochbronner zu der Fusion und führte weiter aus „Nach ersten Gesprächen stellte sich bald heraus – das passt! Die gemeinsame Mission lautet jetzt, zur stärksten „Digital-Commerce-Agentur“ Deutschlands zu werden. Ein hehres Ziel, welches wir nur mit Hilfe unserer geschätzten Weggefährten schaffen werden.“ Sebastian Lochbronner ist in der Codeblick GmbH jetzt als Head of Key-Accounts beschäftigt.

Diesen Vorteil zieht Codeblick aus der Fusion

„Als ich Sebastian vor Jahren kennen gelernt habe, haben wir schnell gemerkt, dass die Chemie zwischen uns sehr gut passt. Ich habe den Werdegang von Sebastian und seinem Team mit Bewunderung verfolgt und war immer davon begeistert, welche gestalterische Qualität und Kreativität in den Designs und Produkten geschaffen wird“, sagt Ibo Argun zu den neuen Plänen für sein Unternehmen und spezifiziert: „In unseren Gesprächen über die Jahre hinweg haben wir häufig gemerkt, dass da noch viel mehr Potenzial schlummert. Und genau das wollen wir nun mit unserem Zusammenschluss entfesseln. Ich freue mich sehr, Sebastian und Co. jetzt in unserem Team zu haben. Das Team codeblick besteht jetzt dann aktuell aus 28 kreativen Köpfen. Unseren Kunden können wir damit noch mehr geballte Design- und Beratungspower bieten, damit diese digital erfolgreich werden.“