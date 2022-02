Westhouse Augsburg erhält Fritz-Bender-Baupreis

Gestern Nachmittag kam Wolfgang Wagner, stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats und Beauftragter für die Baupreisvergabe der Münchner Fritz-Bender-Stiftung, persönlich nach Augsburg um dem Geschäftsführer der 4Wände GmbH, Gerhard Hab, den diesjährigen, stiftungseigenen und mit 20.000 Euro dotierten Baupreis zu übergeben.

Er würdigte besonders das Engagement des Privatinvestors für das auch sozial und kirchlich ausgerichtete Projekt. Dadurch wurde die Vergabe der Bauarbeiten an regionale Betriebe erst möglich, was bei EU-weiten Ausschreibungen oft nicht funktioniert. Die Stiftung überzeugte außerdem die Verwendung heimischer Hölzer, das effiziente Energiekonzept und der inklusionsbasierte Betrieb des Hotels im Westhouse. Dies und die Tatsache, dass die 4Wände GmbH die im Baugewerbe so schwierige Preiskalkulation im Großen und Ganzen einhalten konnte, führte dazu, dass der Preis zuerkannt wurde.

Das Augsburger Westhouse. Bild: 4Waende GmbH.

In seiner Laudatio betonte Wolfgang Wagner die harte Konkurrenz um den Preis, die umso mehr abbildet, wie die Realisierung des Westhouses die Visionen des Stiftungsgründers berührt: „Fritz Bender hätte sich über diese Preisverleihung auch deshalb sehr gefreut, weil ihm die Förderung und Unterstützung sozial Abgehängter sehr am Herzen lag“. Gerhard Hab dankte der Stiftung für die Auszeichnung die zugleich Ansporn für die Zukunft ist. Der Fritz-Bender-Baupreis hat als Stiftungszweck die Förderung von biologischem Bauen und biologischen Baustoffen im Hinblick auf eine Harmonisierung zwischen Menschen und Umwelt.

Um den Baupreis können sich sowohl der Bauherr als auch das verantwortliche Architekturbüro bewerben. Die Augsburger 4Wände GmbH ist auf Projektentwicklung von Begegnungszentren im Allgemeinen und kirchlichen Gemeindezentren im Besonderen spezialisiert. Gründer und Geschäftsführer ist der Wirtschaftsingenieur Gerhard Hab. Bei der Baustrategie der 4Wände GmbH steht stets die nachhaltige und ökologische Bauweise im Zentrum der Planungen und Umsetzungen. Als Holzhybridbau realisiert, steht das Westhouse auch mit seiner nachhaltigen Flächennutzung und der Betonung als Begegnungsbau für die ressourcenschonende Baukonzeption dieses wie aller Projekte des visionären Unternehmens im Westen Augsburgs.