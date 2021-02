Wertachkliniken Schwabmünchen erweitern Spektrum

Im südlichen Augsburger Landkreis gab es bereits seit einigen Jahren keine endoskopische und gastroenterologische Praxis. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Wertachkliniken in Schwabmünchen möchte diese Lücke nun schließen.

Dr. Wolfgang Oblinger, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, hat fast 30 Jahre in eigener Praxis und anschließend im MVZ Gersthofen praktiziert. Nun betreut er im MVZ Schwabmünchen gemeinsam mit Dr. Janina Maria von Rüden ambulant Patienten. „Durch die Verlegung des MVZ von Gersthofen nach Schwabmünchen kommen wir in der Gastroenterologie ein gutes Stück voran bei der Verzahnung der ambulanten und stationären Versorgung der Patienten, die sowohl aus medizinischer Sicht als auch von Seiten der Politik angestrebt wird“, erklärt Dr. Oblinger seinen Umzug.

Das Spektrum der beiden Fachärzte umfasst die Problemstellungen sämtlicher Verdauungsorgane im Bauchraum. Die diagnostische und interventionelle Endoskopie übernimmt weiterhin das gastroenterologische Team von Chefarzt Professor Dr. Andreas Weber. Beide Abteilungen arbeiten Hand in Hand zusammen. Dr. Janina Maria von Rüden hat eine breit gefächerte Facharzt-Ausbildung bei Professor Messmann an der Universitätsklinik Augsburg absolviert und ist sowohl in der ambulanten Versorgung des MVZ als auch in der stationären Betreuung in den Wertachkliniken tätig.

Die umfassende chirurgische Versorgung der Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie durch das MVZ der Wertachkliniken in Schwabmünchen wird weiterhin fortgeführt. Vor kleineren und größeren chirurgischen Eingriffen werden Patienten im chirurgischen MVZ Schwabmünchen individuell untersucht und beraten. Bei Bedarf erhalten sie dort auch die entsprechenden Nachbehandlungen und Nachsorgeuntersuchungen. Dies gilt sowohl für den unfallchirurgisch-orthopädischen Bereich also auch für die Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Darüber hinaus bieten der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Dr. Claus Schöler, und die leitende Oberärztin Dr. Joanna Eisenbach weiterhin die Indikationssprechstunde der Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie die proktologische Sprechstunde an.