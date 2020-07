Dr. Ulrike Trepte ist neue Oberärztin bei den Wertachkliniken

Die Kardiologie der Wertachkliniken agiert fachlich in einem Behandlungsspektrum, welches von den Herzrhythmusstörungen über die Herzschwäche bis zur Blutdruckregulierung reicht. Für Diagnose und Therapie steht moderne Medizintechnik zur Verfügung. Und seit kurzem verstärkt Dr. Ulrike Trepte als Oberärztin das Team der Kardiologen. „Für uns steht der Patient im Mittelpunkt und mit Dr. Trepte haben wir eine hoch qualifizierte Medizinerin gefunden, die menschlich sehr gut zu uns passt und fachlich so breit aufgestellt ist, dass wir unseren Patienten in der Kardiologie weiterhin eine hoch qualifizierte und umfassende medizinische Versorgung bieten können“, betont dazu Chefarzt Dr. Anselm Sellier.

Ulrike Trepte: Diagnostische Scheuklappen vermeiden

Dr. Trepte hat in Frankfurt am Main studiert und Summa cum Laude promoviert. An den Universitäts-Kliniken in Heidelberg und Ulm hat sie umfassende Erfahrung in der Kardiologie und Angiologie gesammelt. Konkret ging es hier um die Behandlung von Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße, sowohl in der diagnostischen Ultraschalluntersuchung als auch in der operativen Therapie mit Herz- und Gefäßkatheter.

Der zweifachen Mutter gefallen die Wertachkliniken, erklärte sie, weil sie ihre Patienten dort gemeinsam mit engagierten Kollegen in einer familiären Atmosphäre sehr umfassend betreuen könne und nicht auf eine bestimmte Behandlungsmethode festgelegt sei. „In einem ganzheitlichen Umfeld vermeidet man diagnostische Scheuklappen, außerdem kann man in den Wertachkliniken auch spontan und ohne bürokratische Hindernisse auf das Expertenwissen der Kollegen in anderen Fachrichtungen zurückgreifen“, erklärte Dr. Trepte ihre Entscheidung für den Krankenhausverbund in Bobingen und Schwabmünchen.

Kliniken erwarten weitere Verstärkung im Herbst

Klinikvorstand Martin Gösele freute sich unterdessen, dass er für das Kardiologie-Team Verstärkung gefunden hat: „Wir sind bis jetzt gut durch die Corona-Krise gekommen, aber gute Fachkräfte, sowohl in der Pflege als auch bei den Ärzten, sind immer ein Gewinn.“ Außerdem fügte der Klinikvorstand an: „Dr. Trepte passt hervorragend in unser Team. Darüber hinaus erwarten wir im September eine weitere neue Kollegin, so dass wir personell zusätzlich gestärkt in den Herbst gehen werden.“