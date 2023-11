Das sind die Gewinner des Funkenwerk-Awards der THA

Auszeichnung

Die Preisträger des Funkenwerk-Awards 2023 (v. l.): Paul Hoppe, Maximilian Daniel und Marius Greubel. Foto: Lea Flüglein/Technische Hochschule Augsburg

Fünf Gründer konkurrierten beim sogenannten Community-Meet-up vor rund 100 Besuchern um den Funkenwerk-Award 2023. Sie hatten zehn Minuten Zeit, um die Jury bestehend aus Nicole Plettenberg (Geschäftsführerin CAA Energy GmbH), Roland Kreitmeier (ehemaliger Hochschulratsvorsitzender und Ehrensenator der THA) und Stefan Schimpfle (Geschäftsführer Digitales Zentrum Schwaben/DZ.S) von ihren Gründungsideen in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Nachhaltigkeit zu überzeugen.

Das sind die Sieger

Der erste Platz ging an Maximilian Daniel (Fakultät für Informatik). Er präsentierte das Konzept eines mobilen Containers zur Errichtung von 5G-Netzwerken. Ziel des Projekts ist es, in bisher schwer erreichbaren Gebieten, die Infrastruktur für eine flächendeckende 5G-Abdeckung zur Verfügung zu stellen.

Digitale Innovation

Platz 2 belegte Marius Greubel (Fakultät für Wirtschaft) mit einer Plattform und einer App zur Marktforschung bei der Generation Z. Durch zielgruppengerechte Kommunikation und Tools soll eine Alternative zu anderen Marktforschungsmethoden entstehen.

Nachhaltige Vorschläge für die Städte

Platz 3 ging an Paul Hoppe (Fakultät für Architektur und Bauwesen). Er überzeugte die Jury mit einem Projekt zur urbanen Begrünung. Durch innovative Infrastruktur im städtischen Grünbereich soll so Kohlenstoffdioxid reduziert, die Luftqualität verbessert und ein kühlender Effekt in den Städten erreicht werden. Hoppe erhielt für seine Gründungsidee zudem den Publikumspreis beim Funkenwerk-Award 2023.

Zukünftige Unterstützung bei der Entwicklung

Die Gewinner bekamen Sachpreise im Wert von insgesamt 6.000 Euro überreicht. In den kommenden Monaten erhalten sie durch das Team des Funkenwerks ein Gründungscoaching und Unterstützung bei der Umsetzung der Start-up-Ideen.