Wer folgt auf Hofmann beim FC Augsburg?

Nachdem der FC Augsburg zum elften Mal in Folge den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gesichert hat, wird es einen Wechsel im Amt des Präsidenten geben. Klaus Hofmann ist am vergangenen Donnerstag als Präsident des FC Augsburg 1907 e.V. und als Geschäftsführer der FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA zurückgetreten.

Reißleine zugunsten der Gesundheit gezogen

„Bereits seit einiger Zeit leide ich durch die Doppelbelastung beim FCA und meiner Firma unter stärker werdenden gesundheitlichen Problemen. Dies führt aus meiner Sicht auch dazu, dass ich beide Themen nicht mehr mit der gewohnten und notwendigen Sorgfalt ausführen kann. Daher habe ich mich nach dem geglückten Klassenerhalt schweren Herzens dazu entschieden, meine Ämter als Präsident des e.V. und als Geschäftsführer der KGaA aufzugeben und mich auf mein Unternehmen zu konzentrieren. Gesundheit ist sicher das Wichtigste im Leben“, begründet Klaus Hofmann seinen Schritt.

Verdienste seiner Amtszeit

Auch aufgrund seiner Arbeit, stehe der Augsburger Bundesligist dort, wo er sich im Moment befindet. „Klaus Hofmann hat in seiner Zeit als Präsident seit Dezember 2014 die Entwicklung des Klubs stark mitgeprägt, so dass der FCA nun so stabil ist, wie wir ihn heute erleben. Nicht zuletzt aufgrund seiner Spende für den Nachwuchs zum Amtsantritt, welche den Startschuss für die dortigen Infrastrukturmaßnahmen darstellte, hat er die Entwicklung angeschoben. Daher bedanken wir uns ausdrücklich für sein ehrenamtliches Engagement für unseren FC Augsburg in den vergangenen siebeneinhalb Jahren“, erklärt Thomas Müller, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Augsburg 1907 e.V.

Viel Verständnis und Dank zum Abschied

Der Rückzug aus seiner Tätigkeit für den Erstligisten sei ihm trotz der gesundheitlichen Umstände schwergefallen. „Wer Klaus Hofmann kennt, der weiß, wie emotional er am FCA hängt und dass er sich die Entscheidung nicht einfach gemacht hat. Deswegen gebührt ihm unser allergrößter Respekt, dass er sich aus seinem Herzensverein, der als wirtschaftlich stabiler Bundesliga-Klub dasteht, zurückzieht. Es geht nun in erster Linie um seine persönliche Gesundheit. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute“, ergänzt Gerhard Wiedemann, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des FCA.

Wer tritt sein Erbe an?

Einen Nachfolger kann der FC Augsburg zu diesem Zeitpunkt noch nicht verkünden. Damit steht noch aus wer in die Fußstapfen des langjährigen Präsidenten treten soll. „Durch unsere jahrelange Kontinuität und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den Gremien werden wir uns in den kommenden Wochen mit aller gebotenen Ruhe damit befassen, wie die passende Nachfolgeregelung für das Amt des Präsidenten aussehen wird. Eines ist klar: Der FCA wird auch in Zukunft an seinen gelebten Werten festhalten und gemeinsam alles für eine erfolgreiche und stabile Zukunft unseres Vereins tun“, blickt Thomas Müller nach vorne.