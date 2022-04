KlimaShop! wird Supplier des FC Augsburg

Nachhaltigkeit steht bei der KlimaShop! GmbH an erster Stelle. Das ist die Devise des Unternehmens. Deswegen erweitern die Friedberger ihre Partnerschaft mit dem Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. KlimaShop! steigt damit in den Kreis der FCA-Supplier auf. Die Geschäftsführer Armin und Peter Spengler haben unter anderem den neuen Businessbereich in der WWK Arena mit Wärmepumpen klimatisiert. Auch FCA-Manager Stefan Reuter setzte auf Lösungen von KlimaShop!, als er die Geschäftsstelle des FC Augsburg mit Luftreinigern ausstattete.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Weshalb sic KlimaShop! zu der Partnerschaft entschied

„Wir vertiefen die Partnerschaft mit dem FC Augsburg, weil der Verein mit seiner klimaneutralen Arena zu unserem Konzept von Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit passt. Denn moderne Klimaanlagen und Wärmepumpen sind ein wichtiger Bestandteil der Energiewende“, freuen sich die Geschäftsführer Armin und Peter Spengler.

Mit ihrem Projekt KlimaWald! haben die beiden Unternehmer seit 2010 bereits 160.000 Quadratmeter Wald in Augsburg, Friedberg und Nicaragua gepflanzt. Auch der FC Augsburg hat nun angekündigt, 4.000 Bäume in einem FCA-Wald zwischen Singold und Wertach entstehen zu lassen.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das sagt FCA Geschäftsführer Michael Ströll zu der Parnterschaft

„Wir freuen uns über die Klima-Freundschaft mit KlimaShop! Armin und Peter Spengler haben uns mit einem Wohlfühlklima in der Arena und der FCA-Geschäftsstelle unterstützt. Saubere und virenfreie Luft ist wichtig für einen leistungsstarken Bundesliga-Club. Nachhaltige Partnerschaften sind es auch“, unterstreicht FCAGeschäftsführer Michael Ströll. Als offizieller FCA-Supplier wird KlimaShop! Teil der Sponsorenpyramide, ist mit dem Firmen-Logo im Umfeld des Clubs präsent und darf das Label „Supplier des FC Augsburg“ in der eigenen Kommunikation nutzen.