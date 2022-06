Erhöht der FC Augsburg seine Ticketpreise?

Eintrittskarten

Archivbild. Die Augsburger WWK Arena. Foto: B4BSCHWABEN.de

Für die kommende Bundesliga-Saison kalkuliert der FCA wie üblich die Preise für sein Ticketkontigent neu. Nun gab der FC Augsburg bekannt wie viel seine Fans in der nächsten Spielzeit bezahlen müssen.

Der FC Augsburg geht zur Saison 2022/2023 in seine zwölfte Bundesliga-Saison in Serie. Aufgrund der Corona-Pandemie war der Dauerkarten-Vorverkauf zuletzt ausgesetzt. Fortan gibt es für die anstehende Spielzeit wieder ein Dauerkarten-Abo. Dabei bleiben die Preise zum siebten Mal in Folge stabil. Sowohl bei den Dauerkarten als auch bei Tagestickets werde es zu keiner Erhöhung kommen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Rückkehr von Ermäßigungen

„Wir wollen unseren treuen Fans etwas zurückgeben und haben uns daher entschlossen, die Ticket-Preise trotz einer Inflation von mittlerweile rund 7 Prozent erneut nicht anzuheben. Zudem war es uns ein Anliegen, dem Wunsch unserer Mitglieder nachzukommen, Ermäßigungen auf Tageskarten wieder einzuführen. Wir hatten uns dazu auf der letzten Jahreshauptversammlung ein Meinungsbild eingeholt und werden dies nun zur neuen Saison umsetzen“, sagt Michael Ströll, kaufmännischer Geschäftsführer des FCA.

Wie angekündigt führt der FC Augsburg außerdem wieder ermäßigte Tagestickets für berechtigte Personengruppen ein. Ermäßigungsberechtigt sind dabei Schüler, Studenten bis einschließlich 26 Jahre, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 Prozent, Rentner, Personen ab 65 Jahren sowie Arbeitslose.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wer sich freuen kann

FCA-Vereinsmitglieder genießen wie üblich ein exklusives Vorkaufsrecht und erhalten einen Rabatt auf die Dauerkarte. Inhaber einer solchen, die ihre während der Pandemie ruhende Dauerkarte zuletzt nicht gekündigt haben, dürfen sich freuen. Ihr Stammplatz in der Augsburger WWK Arena sei ihnen auch in der kommenden Saison damit sicher. Ihr Dauerkarten-Abo werde automatisch wieder aktiviert. Alle weiteren Mitglieder können ab sofort ihr Vorkaufsrecht auf ein Dauerkarten-Abo nutzen. Der freie Vorverkauf startet dann am Montag, den 27. Juni. Beim Kauf einer Dauerkarte ist der aktuelle Mitgliedsausweis 2021/2022 vorzulegen. Als Neuerung erhalten Dauerkarten-Besitzer ihr Abo zur neuen Saison erstmalig in einer mobilen Variante.